El regreso de Mirtha

(Por Adrián Pallares). - Marcela Tinayre reemplazará este fin de semana nuevamente a Mirtha Legrand y en diálogo con Teleshow se refirió al posible regreso de su madre a la pantalla de El Trece.

La Chiqui había dicho que este sábado podría estar en televisión otra vez. Sin embargo, los médicos le recomendaron que esperara. "Mamá no puede volver hasta que le saquen los puntos. Eso será en los próximos días", confirmó la conductora de Las rubias más uno.

De esta manera la conductora estaría volviendo a la pantalla de El Trece el sábado 1 de junio, siempre y cuando los doctores que la asisten le den el ansiado alta médico, a tres semanas de haber sido intervenida quirúrgicamente.

Al ser consultada por las repercusiones de su participación en las emisiones de la semana pasada de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, Marcela respondió: "Cuando me lo propusieron me decidí a disfrutarlo, pero a mi estilo con toda mi insolencia, libertad, información, experiencia y sensibilidad. Divertirme es mi premisa aunque sea un programa de mucho prestigio, y poner mi impronta, tratar de separar la imagen de mi mamá".

Con respecto a la reacción del público, contó sorprendida: "Fue impresionante, por todos lados y de todos lados. Nunca me imaginé la repercusión que iba a tener. Gané la audiencia del sábado y del domingo en el canal. El próximo lo disfrutaré también y espero que el próximo del próximo mamá ya esté en condiciones de estar al aire".

El domingo 12 de mayo Mirtha Legrand fue operada de urgencia de una brida abdominal en el Sanatorio Mater Dei. La diva había ingresado al centro médico en horas de la mañana y luego de hacerle unos estudios, los doctores decidieron operarla esta misma noche. La intervención quirúrgica fue todo un éxito y tuvo un post operatorio por demás satisfactorio.

Desde el primer momento se dijo que más allá de lo bien que había salido la intervención, ella no iba a volver pronto a conducir su programa, debido a que tenía que esperar a que le dieran el alta.

De inmediato se dijo que Marcela Tinayre sería la encargada de hacer los dos programas: La noche de Mirtha Legrand y Almorzando con Mirtha Legrand. La semana transcurrió con muy buenas noticias sobre la salud de la Chiqui y finalmente el viernes cerca de las 19, la diva abandonó el Mater Dei, para ir a su casa y recuperarse rodeada de su familia y sus afectos.

Por tal motivo Marcela Tinayre condujo los dos programas con muy buenos comentarios por parte del público y también con un rating muy positivo. Mirtha se comunicó telefónicamente en el ciclo nocturno y aprovecho para hablar con su hija: "Sospecho que el fin de semana que viene ya voy a estar en condiciones. Estoy muy bien y me encuentro perfecta. Camino en casa, veo televisión, leo, duermo y recibo alguna visita, aunque poca, porque por ahí hablamos mucho y en estos casos es mejor no hablar tanto. Un beso a los invitados, a los oyentes y a todo mi equipo. No tengo palabras para agradecer los llamados y a los que me desearon una pronta recuperación. Fijate que me operaron el domingo a la noche y estoy hablando en mi casa por televisión contigo. Es casi milagroso".

El domingo Marcela volvió a ocupar ese lugar de conductora y su madre volvió a salir al aire. En esta ocasión Chiquita felicitó a su hija por el rating y la buena repercusión del ciclo: "Fue el programa más visto del canal", dijo la diva. La medición fue de 7.1 puntos de rating.

Mirtha habló de su recuperación y contó que estaba terminando los ejercicios de kinesiología y saludó a su enfermera por el buen trato y cuidado. "Estoy con Nancy que es amorosa. Estoy espléndida. Esta noche a las diez se cumple una semana que me operaron y dicen que nunca vieron una recuperación semejante", recordó la Legrand para reafirmar su estado de salud.