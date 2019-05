Promover y crecer Locales 24 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Alejandro Jurado de CEMPRE dijo que “en esta jornada pretendemos promover el reciclaje inclusivo. No es solamente la gestión de residuos sino que los sistemas públicos de reciclaje incluyan a recuperadores urbanos. La idea es reflexionar respecto al funcionamiento de los sistemas de reciclaje, cuáles es la importancia y los desafíos de involucrar a los recicladores urbanos, cómo mejorar la productividad de esos sistemas, cómo llegar a activarlos en los municipios y comunas que no lo han hecho”.

Ricardo Rollandi de la Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos manifestó que “para nosotros venir a Rafaela es venir a la meca del reciclado y de la gestión de residuos. Este tipo de encuentros es muy importante porque, cada vez más, la gestión integral de residuos tiene que ver con la participación de todos nosotros que con una gestión municipal cerrada. El ejemplo de Rafaela es ése, la separación en origen, donde la participación de la gente es fundamental. Hoy, si no hay separación en origen, no hay gestión integral exitosa”.

Alejandro Valiente de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores expresó que “nosotros venimos a aportar la mirada de los recicladores. El reciclaje, dentro del sistema integral de gestión de residuos, tiene que estar coordinado con los estados municipales. La situación de los cartoneros, hoy en la Argentina, es muy delicado porque hay menos material porque bajó el consumo, más gente trabajando producto de la crisis y las industrias que procesan esos residuos para hacer materias primas también están sintiendo el golpe de la situación económica”.