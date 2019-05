La emoción de Daniel Ricotti: "se valoran 100 años de dirigentes" Locales 24 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CONCEJO DISTINCIÓN./ Adrián Steinaker y Ricotti recibieron del Cuerpo Legislativo una plaqueta y la declaración de interés municipal del Centenario.

Al comienzo de la sesión, el Presidente del Concejo Municipal agradeció a todos por la presencia en el lugar, no solo a los concejales, sino también a directivos de la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, específicamente a los integrantes de la Subcomisión de Automovilismo de esta institución. Adrián Steinaker (vicepresidente 2° de la AMSyDAR) y Daniel Ricotti recibieron una placa conmemorativa y la declaración de "Interés Municipal" a todos los eventos relacionados con el centenario de la organización de la primer carrera.

El marco era el mejor: el histórico Box N° 1, pintado de blanco, con imágenes que fueron dejando el tiempo, como los afiches de las 500 Millas del año 1935 (auspiciada por "Energina, la nafta argentina de calidad"), o la de 1940 o la de 1949. Demás está decir que había fotografías del hecho histórico de las 300 Indy (detrás de la mesa de la Presidencia, se alcanzaban a ver a los extranjeros que llegaron a estas tierras para marcar un hito) y también de las carreras con piso de tierra. Placas, diplomas y, claro está, la siempre presente figura de Ero Borgogno (a quien desde hoy se lo recordará nominando el tramo desde Bv. Lehmann y D'Agostino hasta el Camino Público N° 3 con un pasaje que llevará su nombre).

Jorge Muriel destacó al comienzo de la sesión que "siete visionarios en 1919 decidieron hacer una carrera de automóviles que fue, además, interprovincial y en 1926 organizaron la 1° 500 millas. Esto creó una marca para la ciudad". "Fue con la visión de un grupo de dirigentes que en 1947 trajeron un gran premio internacional. Hoy sería impensado. Vinieron las Talbot, los grandes pilotos estuvieron en Rafaela. Más tarde llegó el óvalo: primero de tierra, después pavimentado. Y claro, las 300 Indy. Depositaron 90.000 dólares para que por primera vez salgan de su lugar y dejaron una marca a fuego en la ciudad".

"Nos hicieron conocidos a los rafaelinos, primero por el automovilismo", indicó el edil, que también destacó al Ingeniero Báscolo. "Es una distinción celebrar esta sesión en el Box N.º 1, un lugar emblemático", concluyó.



LA EMOCION DE RICOTTI

Daniel Ricotti, Presidente de la Subcomisión de Automovilismo, Secretario de Servicios Públicos del Municipio y que presidió el Cuerpo Legislativo, valoró el hecho de que se decidiera ir a sesionar al Autódromo. "Hubo que hacer unas cuantas gestiones para poder hacer la sesión acá, porque el autódromo está en plena actividad", dijo. Agradeció al Presidente del Club, Eduardo Gays y a la ACTC, a través de Hugo Mazzacane y Fernando Miore que permitieron esto.

"Los boxes es un lugar custodiado por ellos. Cada equipo trata de tener las reservas del caso. Estoy totalmente orgulloso de que el Concejo estuviera en nuestra casa. El saludo de los atletiquenses, pero en especial de toda la Subcomisión de Automovilismo. Adrián Steinaker y yo estamos acá, pero afuera hay más de 50 personas trabajando. Salí como 5 o 6 veces para invitarlos a que participen, pero no quisieron abandonar su labor", dijo.

"Seguramente, mañana pueden haber problemas. Pero la camiseta está transpirada a full. El equipo de trabajo es muy grande", dijo con la voz quebrada por la emoción. Cuando a veces no se reconoce eso, uno se siente mal. Por eso estoy emocionado: porque hace dos meses que los chicos están en el autódromo, sin cobrar un peso, dejando todo acá", indicó.

"Gracias al Concejo por valorar 100 años de dirigentes y que seguramente seguiremos teniendo en Rafaela y en nuestro club. Ese es nuestro festejo: no la carrera o la categoría", agregó..