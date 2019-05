Cristina, al borde de otro juicio oral

BUENOS AIRES, 24 (NA).- El juez federal Claudio Bonadio regresó ayer a la actividad después de tres semanas de licencia y dejó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al borde de otro juicio oral y público. Bonadio dispuso el cierre de la investigación contra Cristina por el hallazgo en su domicilio de documentos históricos del general José de San Martín y el ex mandatario Hipólito Yrigoyen y remitió el expediente al fiscal para que realice la correspondiente elevación a juicio.

La decisión es una de las primeras que adoptó Bonadio al regresar a su puesto luego de haberse tomado tres semanas de licencia para someterse a una intervención quirúrgica y apenas días después de confirmarse que Cristina será candidata a vicepresidenta en las próximas elecciones, como compañera de fórmula de Alberto Fernández.

Este expediente se originó tras el hallazgo de documentos históricos durante un allanamiento en el marco de la causa de los cuadernos: en agosto de 2018, el magistrado había ordenado las medidas de prueba en varios domicilios pertenecientes a la líder de Unidad Ciudadana.

Uno de los inmuebles allanados fue la casa familiar de El Calafate, ubicada sobre la calle Padre De Agostini, en donde los efectivos de las fuerzas de seguridad encontraron una carta que José de San Martín le envió al chileno Bernardo O'Higgins en 1835; y el prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen.

La Justicia investiga el origen de esos documentos históricos, ya que se cree que podrían provenir del mercado ilegal.

En caso de concretarse la elevación a juicio oral, la senadora nacional llegará a esa instancia por segunda vez, ya que el pasado martes comenzaron las audiencias en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el manejo de la obra pública durante su gestión al frente de la Casa Rosada.

Bonadio regresó este jueves a la actividad laboral y retomó el control de su juzgado en los tribunales de Comodoro Py, luego de tres semanas de licencia que había solicitado por cuestiones de salud.

El magistrado llegó pocos minutos después de las 8:00 junto con su custodia y evitó hacer declaraciones a la prensa.

Bonadio había solicitado inicialmente licencia entre el 1 y el 15 de mayo pasados y luego la extendió hasta este miércoles 22, tal cual lo comunicó al presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun.

Durante su licencia, Bonadio fue reemplazado por su par Ariel Lijo, que estuvo firmando en las últimas tres semanas durante la ausencia de aquél.



PEDIDO PARA NO

ESTAR EL LUNES

Por otra parte, la ex presidente solicitó ayer al Tribunal Oral Federal 2 no estar presente el próximo lunes en el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública y ahora los magistrados deben decidir si la autoriza. Según indicaron fuentes judiciales a NA, las autoridades del TOF 2 estarían dispuestas a autorizar a la actual senadora nacional para que no esté presente cuando se reanude la audiencia.

El pedido fue presentado por escrito ante el tribunal por el abogado Carlos Beraldi. La presencia de los imputados durante la lectura de la acusación es obligatoria, tal cual cuando se dan las indagatorias, los alegatos y el veredicto. No obstante, en la práctica ello queda a disposición del Tribunal que lleva adelante el juicio.

Ni bien finalizó la primera audiencia el pasado lunes, fuentes judiciales consultadas por NA habían adelantado que iba a haber un planteo de su defensa para no estar presente teniendo en cuenta el operativo especial que implican los traslados de la ex mandataria y su presencia en Comodoro Py sumado a la militancia que concurrió.