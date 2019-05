"Exportaciones en el centro de la estrategia productiva" Nacionales 24 de mayo de 2019 Redacción Por MACRI EN LA APERTURA DEL FORO ARGENTINA EXPORTA

FOTO NA MACRI. En el inicio del foro de exportadores.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri destacó ayer que el Gobierno puso "a las exportaciones en el centro de la estrategia productiva", aunque aclaró que eso "no va en desmedro de entender que el mercado interno tiene una importancia crucial, fundamental".

"Pusimos a las exportaciones en el centro de la estrategia productiva, que es donde siempre tendrían que haber estado", sostuvo el mandatario al encabezar la apertura del Foro Argentina Exporta en el Centro de Exposiciones y Convenciones, en el barrio porteño de Recoleta.

El jefe de Estado destacó que busca "alentar a las PyMEs, para que sepan que tienen muchas herramientas a su disposición" y "para que esté claro que así crece un país, de la mano de personas que se la juegan, que agregan valor".

"Esta vez no podemos dejar pasar la oportunidad, por eso los invito a emprender, a innovar, a desarrollar nuevos productos y hacer de la exportación una parte esencial de su negocio. Nunca la Argentina tuvo tanto impulso exportador como ahora. Este es el momento para desplegar todo nuestro talento. Esto no va en desmedro de entender que el mercado interno tiene una importancia crucial, fundamental, por eso tenemos que seguir dando la batalla por el equilibrio de nuestra macroeconomía, por terminar con la inflación, por desarrollar el financiamiento", señaló.

Y añadió: "De la mano del acceso al crédito a todo el sistema productivo vamos a encontrar el verdadero tamaño que puede tener el mercado interno que va a repotenciar todo este esfuerzo potenciador emprendido".

Al abrir el Foro Argentina Exporta, el líder del PRO estuvo acompañado en el escenario por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo; su par de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina; y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; entre otros.

En ese marco, Macri lamentó que con las medidas adoptadas durante las gestiones del kirchnerismo "se fueron perdiendo mercados" y, en contra posición, destacó, entre otras iniciativas de su Gobierno, "la transformación de la Aduana": "Desarticulamos las mafias que la tenían controlada".

Al respecto, destacó que las medidas buscaron "acortar tiempos, apostando a la transparencia, porque muchas veces la burocracia enmascara sinsentidos, confunde y eso facilita siempre una cosa: la presencia de la corrupción".

"Así, abrimos 170 mercados nuevos. Entre 2016 y 2018 muchas empresas que nunca exportaron lo empezaron a hacer y otras volvieron a hacer después de muchos años. Demostramos hace mucho tiempo que la Argentina es mucho más que alimentos: también somos industria, conocimiento, creatividad. Y todo eso es exportable, todo eso lo podemos vender al mundo y el mundo lo quiere. Lo mejor que tenemos es nuestra capacidad y nuestro talento", señaló.