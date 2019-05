Macri con Urtubey en Casa Rosada Nacionales 24 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El presidente Mauricio Macri recibió ayer en la Casa Rosada al gobernador de Salta e integrante de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, quien tras el encuentro negó versiones de un acercamiento electoral con Cambiemos y ratificó su candidatura presidencial por Alternativa Federal.

"Yo soy candidato por Alternativa Federal y voy a competir en las primarias (de ese espacio peronista no kirchnerista). También competimos con el Presidente y vamos a competir en el proceso electoral", sostuvo el gobernador en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno. Incluso descartó que Cambiemos y Alternativa Federal puedan ir a una misma PASO: "Legalmente creo que no se puede porque son dos frentes diferentes", dijo.

Urtubey fue el tercer integrante de Alternativa Federal que se entrevistó con Macri en lo que va de la semana, luego de las reuniones que el jefe de Estado mantuvo con el senador Miguel Pichetto y el gobernador cordobés, Juan Schiaretti.

Esta situación alentó versiones de todo tipo, incluso la de posibles ofrecimientos de Macri para que referentes de Alternativa Federal se incorporen a Cambiemos, en medio de los roces entre los miembros de ese espacio peronista que complican sus definiciones electorales, plagadas de idas y vueltas durante los últimos días.

No obstante, el salteño dijo que con Macri no habló de la interna de Alternativa Federal y que la reunión se centró en el acuerdo de diez puntos que presentó el Gobierno para extenderlo y acordarlo con la oposición a fin de transitar el año electoral con mayor estabilidad.