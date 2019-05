Los resultados de Inferiores Deportes 24 de mayo de 2019 Redacción Por Primera B. Pasó una nueva fecha del Apertura en las formativas de la zona. Todo lo ocurrido, los goleadores y lo que se le viene a cada club.

FOTO FACEBOOK EN ZONA NORTE. / Uno de los elencos de Moreno de Lehmann.

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa una nueva fecha. Por el lado de la Zona Norte se disputó el séptimo capítulo, y a dos del final, los que mandan en cada una de las divisionales son: Ramona (Sexta), Moreno (Séptima) y Humberto (Octava y Novena). En la Zona Sur pasó la fecha 8 y La Hidráulica sigue marcando el camino con el liderazgo en tres de las cuatro categorías, en la restante, la Novena, lo hace Florida de Clucellas.

A continuación, todo lo ocurrido, los goleadores y lo que se le viene a cada club:



ZONA NORTE



Sexta División: Arg. Humberto 1 (Nicolás Ferrero) vs. Dep. Bella Italia 0, Sp. Roca 0 vs. Dep. Ramona 2 (Edgard Erard y Julián Sola), Moreno de Lehmann 2 (Santino Gaido y Alejo Kestler) vs. Dep. Aldao 0, Tiro Federal 2(Alexander Fernández y Facundo Acosta) vs. Independiente Ataliva 3 (Agustín Piacenza, Julián Ricarte y Javier Sutter), Dep. Tacural 2 (Blas Romero y Valentín Toldo) vs. Arg. Vila 0. Goleador: Laureano Gazzola Mangiantti (Ramona), con 8 goles.



Séptima División: Arg. Humberto 2 (Adrián Díaz y Mariano Cisneros) vs. Dep. Bella Italia 1 (Marcos Contreras), Sp. Roca 0 vs. Dep. Ramona 2 (Gabriel Battaglino y Mateo Masuero), Moreno de Lehmann 2 (Benjamín Castillo y Paulo Rosales) vs. Dep. Aldao 0, Tiro Federal 2 (Rogelio Platner y Jorge Sánchez) vs. Independiente Ataliva 1 (Valentín Sánchez). A Arg. Vila le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional. Goleadores: Alan Ferri (Moreno), Nahuel Bett (Moreno), Fabricio Astesana (Humberto) y Adrián Díaz (Humberto), con 5 goles cada uno.



Octava División: Arg. Humberto 3 (Axel Villarruel, Genaro Scota y Gianfranco Grande) vs. Dep. Bella Italia 0, Sp. Roca 1 (Nicolás Marconetto) vs. Dep. Ramona 3 (Manuel Iglesias y Enzo Arriola x 2), Moreno de Lehmann 1 (Alvaro Farías) vs. Dep. Aldao 1 (Leandro Asselborn), Tiro Federal 0 vs. Independiente Ataliva 3 (Sebastian Sereno, Mateo Ponzetti y Santiago Russo), Dep. Tacural 0 vs. Arg. Vila 1 (Agustín Leyes). Goleador: Ciro Alberto (Ataliva), con 6 goles.



Novena División: Arg. Humberto 5 (Stéfano Mezzadri x 2, Joaquín Trutali, Santiago Ercole y Valentino Sequeira) vs. Dep. Bella Italia 0, Moreno de Lehmann 4 (Salvador Albertengo x 2, Octavio Gadler y Lucas Ferrero) vs. Dep. Aldao 2 (Juan Ignacio Leurand x 2), Tiro Federal 1 (Alexis Graff) vs. Independiente Ataliva 0, Dep. Tacural 1 (Agustín Re) vs. Arg. Vila 1 (Agustín Moreyra). Al Dep. Ramona le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional. Goleador: Stéfano Mezzadri Montini (Humberto), con 8 goles.



Próxima fecha (8ª): Deportivo Tacural vs Argentino Humberto, Argentino Vila vs Tiro Federal de Moisés Ville, Independiente Ataliva vs Moreno de Lehmann, Deportivo Aldao vs Sp. Roca, Deportivo Susana vs Dep. Bella Italia.



ZONA SUR



Sexta División: Talleres (MJ) 0 vs. Florida de Clucellas 5 (Angel Mandelli, Alan Godoy x 2, Agustín Acosta y Jorge Ocaranza), San Martín 0 vs. Sp. Santa Clara 0, Libertad E.C. 3 (Alessandro Juncos, Tomás Aimar y Gastón Giordano) vs. Atl. Esmeralda 1 (Juan Carlos Flores), La Hidráulica 2 (Axel Paz) vs. Atlético (MJ) 2 (Mario Torres x 2), Dep. Josefina 2 (Fabio Ruffino y Maximiliano Peretti) vs. Bochazo 0. Goleador: Iván Giussani (Bochazo), con 10 goles.



Séptima División: Talleres (MJ) 0 vs. Florida de Clucellas 1 (Lautaro Cabral), Libertad E.C. 1 (Máximo Imhoff) vs. Atl. Esmeralda 2 (Benjamín Astrada y Nahuel Acosta), La Hidráulica 0 vs. Atlético (MJ) 1 (Angel Giacobe), Dep. Josefina 0 vs. Bochazo 6 (Ian Martín, Máximo Muller, Leandro Casco, Luciano Díaz x 2 y Erik Silva). A Santa Clara le dieron ya que San Martín no presentó la divisional. Goleador: Agustín Eugster (Florida), con 6 goles.



Octava División: Talleres (MJ) 0 vs. Florida de Clucellas 4 (Santino Pairetti, Duilio Bravo, Xavier Ruppen y Agustín Mansilla), San Martín 0 vs. Sp. Santa Clara 1 (Juan Suppo), La Hidráulica 3 (Leandro Beli, Facundo Baudi y Alex Bellotti) vs. Atlético (MJ) 0, Dep. Josefina 1 (Mateo Murua) vs. Bochazo 1 (Camilo Díaz). A Esmeralda le dieron los puntos ya que Libertad E.C. no presentó la divisional. Goleador: Damiano Jaime (Atlético MJ), con 12 goles.



Novena División: Talleres (MJ) 0 vs. Florida de Clucellas 4 (Bautista Junco x 2, Agustín Dobler y Santiago Walker), San Martín 1 (Santino Gómez) vs. Sp. Santa Clara 1 (Santiago Rosa), La Hidráulica 0 vs. Atlético (MJ) 0, Dep. Josefina 2 (Gonzalo Coarasa y Rodrigo Ramírez) vs. Bochazo 1 (Agustín Ocampo). A Libertad E.C. le dieron los puntos ya que Esmeralda no presentó la divisional. Goleador: Bautista Junco (Florida Clucellas), con 11 goles.



Novena Especial: La Hidráulica 0 vs. Atlético (MJ) 6 (Genardo Pagnone, Ignacio Cornalis, Simón Cernotti, Gabriel Zacarias, Pedro Mosso y Kevin Wainzettel).



Próxima fecha (9ª): Bochófilo Bochazo vs La Hidráulica, Atlético María Juana vs Libertad Estación Clucellas, Atlético Esmeralda vs San Martín de Angélica, Sp. Santa Clara vs Talleres María Juana, Florida de Clucellas vs Zenón Pereyra. Libre: Deportivo Josefina.