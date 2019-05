Buena sumatoria celeste Deportes 24 de mayo de 2019 Redacción Por Los pibes de Atlético de Rafaela enfrentaron a Chacarita, consiguiendo 11 puntos en la tira. Próximo rival: Almagro.

FOTO PRENSA ATLETICO DE RAFAELA EN EL PREDIO. / Las Inferiores de la Crema se midieron con Chacarita.

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera B Nacional puso en disputa su séptima fecha, instancia en la cual Atlético de Rafaela se enfrentó con Chacarita Juniors, por la zona A.

Los pibes de la “Crema” lograron imponerse a sus pares del “Funebrero” en los cotejos de Quinta, Séptima y Octava, igualando en Cuarta y Novena.

Por la fecha 8 Atlético de Rafaela se enfrentará con Almagro, luego, en la novena y última de esta primera fase jugará ante Los Andes. Ante el 'Tricolor', las tres mayores jugarán el próximo lunes en el predio del Autódromo desde las 9 hs, mientras que las menores lo harán en Buenos Aires el domingo.

Hay que recordar que el 1ª y 2ª de cada categoría, en la tabla final de posiciones de cada una de las zonas, clasificarán a la Fase Final.

Los resultados: Cuarta: Atlético de Rafaela 2 (Ignacio Valler y Nahuel Velásquez) vs Chacarita 2. Quinta: Atlético de Rafaela 3 (Agustín Soria, Agustín Alfano y Rodrigo Puebla) vs Chacarita 2. Sexta: Atlético de Rafaela 1 (Santino Turina) vs Chacarita 3. Séptima: Chacarita 2 vs Atlético de Rafaela 4 (Juan Ignacio López, Joaquín Vera -2- y Tomás Benassi). Octava: Chacarita 1 vs Atlético de Rafaela 5 (Lisandro Merlino, Alex Luna, Alejo Masellari -2- y Bautista Tomatis). Novena: Chacarita 1 vs Atlético de Rafaela 1 (Agustín Luna).