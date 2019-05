Murió exbasquetbolista Carlos Alberto Verga

No había tecnología, mucho menos estadísticas y no existía la línea de tres puntos. La preparación física no ocupaba un rol preponderante. Y Santa Fe, siempre Santa Fe, a lo largo y a lo ancho entregaba exponentes destacados en el básquetbol,

Memora hoy Diario Uno que Carlos Alberto Verga, "Carlucho" para todos, quizás no reunía desde lo físico las cualidades para practicar básquet, pero su cabeza y talento lo depositaron en lo más alto de la disciplina.

"Desde chiquito mi familia me inculcó ir a un club, arranqué en Unión en el departamento deportivo comandado por Carlos Hurtado. De ahí me iba a Rivadavia con mis amigos. Así empecé a querer el básquet”, expresó en una de sus últimas entrevistas.

Está claro que su explosión fue en Colón, al integrar uno de los equipos más recordados que ganó todo durante la década del 70.

Y en un momento de su vida señaló "Colón me marcó en mi vida, me hizo conocer el mundo, trascender, jugar con equipos extranjeros y llegar a la Selección Argentina, pude conocer hasta el Vaticano y estar con el Papa".

UNA ANECDOTA

Una de las anécdotas más importantes la contó "Carlucho" en primera persona: "en 1977 después de venir del Argentino donde la prensa me nombró el mejor pilar del país, teníamos que ir al Sudamericano de Valdivia y en todos los diarios y lugares estaba dentro del plantel de la Selección pero nunca me había llegado la citación. Te mandaban un telegrama, me cayó como un balde de agua fría, teníamos que presentarnos el 5 de enero y nadie me había citado. Me fui de vacaciones y volví el 5 a la mañana. Sonó el teléfono y era el DT Heriberto Schonwies, quien me dijo 'Lechón' qué pasa que no viniste a la concentración. Ahí me di cuenta el valor que me tenían. En Santa Fe cajonearon la citación y no me llegó. Finalmente me dijo 'venite cuando puedas'".

Verga jugó al lado de grandes jugadores que lo hicieron cada día más completo.

Y sobre sus actuacionbes contó "siempre digo que integré tres generaciones muy buenas. Estuve al lado de Crespi, Peralta, Osuna o Barea que son más grandes que yo. Compartí equipo con Barovero Guitart, jugando y ganando argentinos y sudamericanos. Y el torneo de 1977, donde teníamos un gran equipo, jugué junto a Carmelo Mendoza, mi hermano de la vida".