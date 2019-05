Hoy realizarán la presentación de la "Carrera de los Millones" del TC

Esta noche, en la jornada previa al inicio de la actividad en pista, se procederá al lanzamiento oficial de la "Carrera de los Millones", que se disputará este fin de semana en el autódromo "Ciudad de Rafaela", en el marco de la sexta fecha del campeonato argentino de Turismo Carretera.

La competencia, denominada "Gran Premio Quini 6", formará parte del nutrido cronograma de actividades que llevará adelante el Club Atlético para festejar el centenario de la primera carrera organizada por la institución, el 25 de mayo de 1919.

La cita para este jueves, se anuncia para las 20:00, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 540) y comprometieron su asistencia, el intendente Luis Castellano; el presidente de la entidad local, Eduardo Gays; el titular de la subcomisión de automovilismo, Daniel Ricotti; el director de Planificación y Obras de la ACTC, Roberto Argento y los pilotos Nicolás González (será local este fin de semana) y Mauricio Lambiris (ganador de la anterior competencia disputada en el autódromo rafaelino).

En el transcurso de la conferencia de prensa, se brindarán todos los detalles relacionados con las diferentes actividades que se desarrollarán a partir de hoy jueves y que se extenderán hasta el próximo domingo (ver: Agenda...), en un evento deportivo que seguramente convocará a una multitud, como sucede en cada visita que realiza la popular categoría al escenario del Club Atlético.

Todo el interés generado por esta nueva visita del TC se vio reflejado en la venta de entradas anticipadas, que en el caso de las generales, se agoraron el pasado lunes en la sede de la Mutual.

Desde hoy se podrán adquirir solamente en los ingresos al autódromo, que vale la pena recordar, se habilitará a partir de las 11:00, respondiendo a lo dispuesto por la ACTC.



JUEGO ABIERTO

Hasta el momento y con cinco fechas disputadas, hubo igual cantidad de ganadores. Y por si fuese poco, se impusieron las cuatro marcas, repitiendo solamente una, Torino, de las que habitan en el Turismo Carretera.

Facundo Ardusso (Torino) festejó en la primera del año, en el autódromo rionegrino de Viedma; en la segunda, realizada en el trazado neuquino de Centenario, triunfó Valentín Aguirre (Dodge); la tercera fue para Juan Cruz Benvenuti (Torino) en el circuito entrerriano de Concepción del Uruguay; la cuarta lo vio celebrar a Santiago Mangoni (Chevrolet) en San Luis; mientras que Matías Rossi (Ford) se quedó con la victoria en la quinta, disputada en Rosario.

Como consecuencia de ese reparto equitativo, no es prudente hablar de favoritismos para la fecha de Rafaela, un trazado diferente a todos por sus especiales características.

Correr en esta ciudad, es un lindo desafío para los pilotos, por la alta carga de adrenalina que genera el escenario, particularmente a la hora de transitar los curvos y de ingresar a las chicanas.

En las últimas tres ediciones, cuando se inició la secuencia de la "Carrera del Millón", se registraron dos victorias de Ford (Mariano Werner en 2016 y Mauricio Lambiris en 2018) y una de Torino (Emiliano Spataro en 2017).

Son antecedentes que merecen ser tenidos en cuenta, pero que al mismo tiempo pueden interpretarse relativos por lo observado en la actual temporada.

Es tan marcada la paridad, que los pilotos que ocupan los seis mejores lugares en el campeonato, antes de esta prueba no tuvieron la posibilidad de festejar en el lugar más alto del podio.

Por todo lo enunciado, el juego está abierto para el domingo y el nombre del ganador de los dos millones de pesos -se duplicó la recompensa este año- es una verdadera incógnita.

Un dato no menor y que debe rescatarse es el de la cantidad de inscriptos. La expectativa, en consecuencia, no está reservada solamente al público, sino también a los protagonistas del espectáculo, que serán nada menos que 49, la cifra más alta del presente certamen.

En la fecha anterior, que se disputó en el remozado autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario, habían sido 42 los participantes, una cantidad similar a la de las carreras previas en este 2019.

Nuestra ciudad volverá a estar representada, por cuarto año consecutivo, por Nicolás González, con el Torino del A&P Competición.

Desde su incorporación a la categoría, el rafaelino tiene asistencia perfecta. Merece destacarse ese presentismo, habida cuenta del enorme sacrificio que viene realizando el piloto local para seguir asumiendo el compromiso que se había planteado en el inicio de la temporada 2016, luego de la importante experiencia acumulada en el TC Pista.