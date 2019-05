Con mucha emotividad, el CAF Nº 30 festejó 25 años de vida Locales 23 de mayo de 2019 Redacción Por Durante la celebración, se hizo un reconocimiento a las personas que contribuyeron al desarrollo de la institución desde su creación.

Ver galería 1 / 2 - FOTO JORGE BARRERA MOMENTO EMOTIVO. La placa, por los 25 años, con los dirigentes del centro. TODO EL STAFF. Una foto muy emotiva, con todos los protagonistas del Centro de Acción Familiar de nuestra ciudad.

Con una buena presencia de público el Centro de Acción Familiar N° 30 de Rafaela celebró ayer por la mañana 25 años de vida, homenajeando a sus dirigentes más significativos y realizando bailes y actividades lúdicas para las familias y vecinos que allí concurren.

Estuvo presente el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia encabezado por el ministro Jorge Alvarez. “Es una alegría encontrar a la familia del CAF hoy reunida, celebrar juntos el cumpleaños, repasar la historia, los primeros pasos y el valor de todas las personas que formaron parte de la institución. Estamos convencidos en el rol fundamental del Centro de Acción Familiar como espacio de promoción de protección y promoción de derechos; así como también para facilitar que las políticas sociales de integración que impulsamos desde el gobierno provincial lleguen y acompañen a cada una de las familias”, afirmó el funcionario de Desarrollo Social.

Además, dijo que la función de la institución “es vital en la articulación con el centro de salud, las escuelas y clubes que posibilitan abordar las situaciones particulares de niñas, niños, adolescentes y a sus familias. En momentos difíciles como estos que es cuando más tenemos que profundizar esta tarea”, expresó.

En tanto, el intendente de nuestra ciudad, que participó del evento, expresó que “hay una historia que nos vincula al Municipio y al C.A.F. desde hace mucho tiempo. Recuerdo cuando entré a trabajar como arquitecto a la Municipalidad, los primeros procesos de auto construcción, cuando empezamos con la erradicación de villas de emergencia que existían en este barrio y el C.A.F. ya estaba como institución simbólica para trabajar en coordinación con las familias”, destacó.

Por su parte, la directora del Centro de Acción Familiar N° 30 de Rafaela, María Laura Lorenzetti, hace 24 años que trabaja en el C.A.F. Durante el acto, expresó su agradecimiento “especialmente a las familias que depositan su confianza dejándonos a nuestro cuidado a sus preciados tesoros en nuestra institución. También a todo el personal del C.A.F. que me demuestran día a día ser excelentes personas y que siempre están dispuestas a trabajar para los niños, adolescentes y para toda la familia”, destacó.

“En lo personal, es una emoción muy grande estar a cargo de esta institución. Hace casi 24 años que trabajo en este lugar y la verdad es que me ha traído muchas satisfacciones y aprendizajes. Quiero destacar la colaboración de las familias porque para nosotros es fundamental ya que, de otra forma, no podríamos existir”; dijo la directora.

Además manifestó que “es una satisfacción muy grande ver a abuelas, que en un momento fueron mamás, y hoy traen a sus nietos”.

Durante la celebración, se hizo un reconocimiento a las personas que contribuyeron al desarrollo de la institución desde su creación. Además, se proyectó un video que relató los inicios y la evolución del CAF, se presentó la Murga Matanga junto con las niñas y niños que concurren al espacio Recrearte, y el cierre estuvo a cargo del grupo de artistas clown rafaelino Los Napia para toda la familia.



CAF RAFAELA

Esta institución comenzó a funcionar como tal por disposición del gobierno de la provincia el 20 de mayo de 1994. Es un centro de promoción de derechos para niñas y niños, adolescentes y sus familias. Es decir, constituye un espacio para el abordaje integral de toda la familia que propicia el encuentro, la contención y recreación. También funciona como un lugar de pertenencia y referencia, que tiene por objetivo el fortalecimiento de los lazos familiares, sociales y barriales.

Los centros de Acción Familiar son espacios de promoción, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En su tarea cotidiana brindan contención, acompañamiento, fortalecimiento y apoyo a las familias, y se abordan de manera integral e interinstitucional las problemáticas o las situaciones de vulneración de derechos que se van presentando.



PRESENTES

De la actividad participaron, además, el senador provincial Alcides Calvo; el diputado provincial Omar Martínez; el director de Desarrollo y Orientación Social Región II – Rafaela, Rodolfo Giacosa; el coordinador de la Subsecretaría de Niñez Adolescencia y Familia Nodo Rafaela, Daniel Bernini; y los concejales locales Lisandro Mársico, Jorge Muriel y Evangelina Garrapa.