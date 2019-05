Se habilitó el nuevo edificio de la PDI

A través de las gestiones realizadas desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en procura del bienestar policial y para optimizar el funcionamiento del personal de la Policía de Investigaciones, y de un sencillo acto fue habilitada ayer por la tarde, bajo una persistente llovizna, la nueva sede, con mayor espacio físico, ubicada sobre Chacabuco 193 para una mejor organización y desempeño de cada uno de los sectores que conforman la PDI.

Estuvieron presentes en el acto Omar Pereria, Secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad; Pablo Cococcioni, el Secretario de Coordinación de Gabinete; Darío Chávez y Pablo Politto, Secretario y Subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, respectivamente; Omar Martínez, Diputado Provincial; Agustín Andereggen, el Coordinador de Seguridad Nodo Rafaela y Delvis Bodoira, Secretario de Prevención en Seguridad, entre otras autoridades locales y provinciales. En tanto, estuvieron ausentes Carlos Prost, el Sub-Jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe y Pablo Bengochea, Jefe de la Unidad Regional V de Rafaela.

La ceremonia comenzó con la bendición de las unidades a través del Párroco Emérito Alcides Miguel Suppo, de la Iglesia Guadalupe, quién elevó una plegaria.



“MUCHO POR HACER”

Posteriormente, tomó la palabra el Jefe de la Dirección Operativa de Investigaciones de la PDI, Subdirector de Policía, Daniel Filchel, quien expresó que “la PDI Rafaela, como cabecera del Departamento Operativo de la la Región 5, que no solamente abarca el Departamento Castellanos, sino también a los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio , cristaliza aquella visión desde cuando me hice cargo en abril de 2017, donde mis superiores confiaron en mi para quedar al mando de este departamento operativo. Esa visión, en el cuál haciendo un análisis de situación avisorábamos a lo lejos avanzar con toda la tarea que hace la PDI como un cuerpo investigativo al servicio del Ministerio Público Fiscal y de toda la sociedad. En aquellos tiempos, la PDI Rafaela contaba con 15 efectivos y queríamos sumar más, pero para ello también hacía falta contar con una estructura edilicia acorde para que este personal investigativo desarrolle estas tareas. Así que nos pusimos a trabajar, a gestionar y pudimos hoy en día lograr tener este edificio, como también así sumar más personal que integra el cuerpo de este departamento operativo, gracias a que el año pasado recibimos la totalidad de 31 sub-oficiales que algunos fueron redistribuidos en los distintos distritos que tenemos en la región, quedando la gran mayoría al trabajo de la ciudad de Rafaela y del Departamento. También pudimos sumar dos nuevos móviles que nos dan más operatividad en nuestras funciones. Todo esto me da una profunda satisfacción porque en estos 5 años que la PDI fue creada, estamos en un proceso de avance y aquí, en la PDI Rafaela, se pudo avanzar bastante. Pero por supuesto, queda un largo camino por recorrer y un largo camino al servicio de la sociedad en el esclarecimiento de los hechos delictivos. Quiero aprovechar esta situación para agradecer al Ministerio de Seguridad, a la Jefatura de Policía de la provincia y demás directores y ex directores generales de PDI que estuvieron desde el inicio de mi mandato, entre otros, porque todo esto fue un esfuerzo mancomunado de todos para lograr tener hoy este edificio. Toda aquella persona puede acercarse por cualquier motivo, ya sea para hacer una denuncia o por distintos trámites en cuestión”.



“UN ACIERTO”

A continuación, hizo uso de la palabra el diputado Omar Martínez, quien fue gestor junto con las autoridades del Ministerio para que el personal policial cuente con esta nueva sede. “La PDI fue una conformación nueva dentro de este proceso de reestructuración de toda nuestra fuerza de la provincia de Santa Fe. Y lo tomo como un acierto, porque personalmente y por lo que vislumbramos, en todo este trabajo de investigaciones tiene que haber hombres y mujeres que se especialicen en cada temática, y creo que el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con las fuerzas policiales y los mandos superiores han tenido esta propuesta y llevarla a cabo en el día de hoy -por ayer-. Este proceso es muy importante para el ciudadano y también para la concreción de los delitos que ocurren no solamente en Rafaela, sino en la zona. Tenemos que datar a las fuerzas de equipamiento y de un lugar para trabajar, y en este sentido el gobierno provincial está trabajando fuertemente para que nuestros efectivos policiales tengan la mejor calidad y eficiencia en el trabajo”.



“DOTAR A LA POLICIA”

Para finalizar, habló hacia los presentes el Secretario de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, comandante mayor retirado de Gendarmería, Omar Pereira. “El hecho de estar aquí, habilitando este edificio nuevo donde la PDI en Rafaela viene prestando ya sus servicios desde hace algunos días, tiene que ver con esta necesidad de dotar a la policía en general, y en este caso a la PDI, de un lugar acorde para el desarrollo de sus actividades, que a partir de su reciente creación, acompañando al nuevo sistema penal de la provincia, se tuvo que separar por cuestión de necesidad la actividad preventiva de la investigativa. En ambas ramas de la seguridad, se busca la excelencia en el trabajo policial, y en el caso de la PDI, la estamos acompañando de la mejor manera, con profesionalismo y con medios, como para continuar avanzando. Así que invito al personal de la PDI de Rafaela que sigan realizando el buen trabajo que vienen haciendo de buena manera para que los resultados de la actividad preventiva e investigativa en la provincial alcance los niveles de excelencia que pretendemos lograr”.