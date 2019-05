Walter Otta, nuevo entrenador de Atlético Deportes 23 de mayo de 2019 Redacción Por El cordobés de Río Tercero, ex Dálmine, se convirtió en el reemplazante de Juan Manuel Llop de cara a la temporada 2019/2020 del principal certamen de ascenso de nuestro país. La pretemporada comenzaría el 3 de junio.

FOTO ARCHIVO TODO OK. / La reunión de ayer fue positiva y el cordobés Otta se transformó en el nuevo DT de Atlético de Rafaela.

Walter Nicolás Otta llegó a un acuerdo en la tarde de ayer con Atlético de Rafaela para convertirse en el nuevo entrenador del primer equipo, en reemplazo de Juan Manuel Llop.



Los dirigentes de la ‘Crema’ trabajan para armar el plantel que competirá en la próxima temporada 2019/2020 de la Primera B Nacional y el cordobés de Río Tercero, ex entrenador de Villa Dálmine, fue el elegido para ‘comandar’ el barco.



En la jornada de ayer, Carlos Eguiazu, vicepresidente 1° de Atlético y hombre fuerte del fútbol, se reunió con el representante del entrenador para acordar la parte económica y avanzar con lo que ya era prácticamente un hecho, su contratación.



Con el DT confirmado, ahora será tiempo del armado del plantel. En virtud a lo deportivo, en un principio, la pretemporada al mando de Otta estará comenzando el próximo lunes 3 de junio en el predio del Autódromo, donde será desarrollada íntegramente. El torneo comenzaría a mediados de agosto por lo que habrá tiempo para prepararse.



El cuerpo técnico de Otta (45 años) estará compuesto por Feliz Benito, como ayudante de campo, Guido Páez, será el preparador físico y como entrenador de arqueros continuará trabajando Gabriel Dottori, empleado del club.



Como principal objetivo, más allá de pelear por el ascenso a la Superliga, será reposicionar a Atlético en los primeros planos de la categoría, algo que en las últimas temporadas, ninguno de los entrenadores que estuvo pudo lograr.



Para Otta esta será su quinta experiencia como DT. Viene de Dálmine, donde fue jugador y también tuvo su debut en la conducción técnica, pero también pasó por Acassuso, Unión de Mar del Plata y Deportivo Morón.



En lo referido a los refuerzos que llegarán a barrio Alberdi, aún no trascendió ningún nombre, pero sabido es que arribarán entre 10 y 15 futbolistas, mientras que la dirigencia continúa negociando con algunos que no continuarán.



Vale recordar que del plantel que participó de la temporada que se va de la BN no seguirán Maximiliano Casa, Abel Masuero, Gianfranco Ferrero, Nicolás Zalazar, Gabriel Ramírez, Ezequiel Montagna y Marcelo Guzmán.