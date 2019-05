Estados Unidos: interés de restoranes y "fast foods" por la carne argentina SUPLEMENTO RURAL 23 de mayo de 2019 Redacción Por La carne argentina es reconocida por su calidad aún en mercados tan exigentes como el de Estados Unidos, y a dos meses de la reapertura del mercado de Estados Unidos a la carne argentina, 20 importadores visitaron campos y frigoríficos.

FOTO INTERNET CARNE. Existe interés de restoranes y "fast foods" de EE.UU.

La reapertura comercial de Estados Unidos para la carne argentina, anunciada en marzo pasado tras dos décadas de inhabilitación, tuvo dos meses después un efecto concreto: 20 compradores del Consejo de Importadores de Carne (Meat Import Council of América, MICA, por su sigla en inglés) visitaron nuestro país para recorrer campos y frigoríficos en vistas de los nuevos negocios que proyectan, de la mano de la Asociación Argentina de Angus que ofició de anfitriona en la recorrida.

El interés de estos importadores es abastecer a las fábricas de hamburguesas como también proveer a restoranes y supermercados que están dispuestos a pagar buen precio por los cortes argentinos de calidad.

La visita fue promovida por la Cancillería argentina y estuvo encabezada por Laurie Bryant, director ejecutivo de la MICA, quien habló en exclusiva con Clarín Rural.

-¿Con qué expectativas han venido?

-A partir de que Estados Unidos ha abierto su mercado a las carnes argentinas, el propósito de esta visita es llegar con un grupo de importadores adheridos a MICA, con toda la expectativa de empezar a hacer negocios y aprovechar esta oportunidad.

-No es la primera vez que usted viene a Argentina, ¿qué diferencias encuentra con oportunidades anteriores?

-Claro, no es la primera vez que vengo y espero hacerlo muchas veces más. Mi primera visita fue cuando empecé a liderar la cámara americana de importadores de carne, tras la apertura a argentina en 1997 que duró hasta 2001, y fue muy productive ese período corto que ahora esperamos sostener en el tiempo. Porque la calidad de los rodeos y de las carnes que estamos viendo es superior.

En esta visita, he visto en las plantas frigoríficas las reses que se procesaban y esto me pareció fantástico. No recuerdo que ese haya sido el caso 17 años atrás, la última que vine. Por esta razón, es difícil para mí poder comparar pero estoy ansioso por visitar los animales en pie en los campos y corrales.

-¿Qué perfil comercial tiene este grupo de importadores, a qué tipo de clientes proveen?

-Los perfiles son muy diversos, desde los que atienden a los nichos, como restoranes y supermercados especiales, que realmente esperan beneficiarse de los cortes valiosos de la Argentina y su calidad, hasta aquellos que vienen buscando carne de manufactura para complementar el picado de las hamburguesas en Estados Unidos Pero la gran oportunidad creo que se da especialmente para aquellos que buscan los nichos de carne premium.

-¿Están previendo plazos determinados para poner en marcha este proceso y para luego lograr un ritmo maduro de los negocios?

-En mi opinión, creo que el desarrollo debe ser muy cuidadoso, no necesariamente rápido pero con adecuada selectividad de lo que se quiere llevar, con precaución para que la calidad buscada satisfaga a la demanda. Si se hace cuidadosamente, con el tiempo que requiere desarrollar un Mercado y darle consistencia, va a andar muy bien.

-¿A qué países ven como competidores de la carne argentina? ¿Brasil, Uruguay, otros?

-La competencia de la carne argentina no está entre los que producen carne de manufactura, como son la mayoría de los proveedores globales. Algunos de los que se especializan en carnes de calidad, como Uruguay, Australia o Nueva Zelanda, pero el mercado americano es amplio y Argentina debe encontrar su lugar.