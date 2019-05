"Una universidad muy viva y emprendedora" Información General 23 de mayo de 2019 Redacción Por Así describió a la UNRaf, el actual presidente del CIN, Lic. Jaime Perczyk, durante la visita institucional realizada este lunes. Junto al Dr. Rubén Ascúa, suscribieron dos convenios de cooperación y desarrollaron una agenda de reuniones de trabajo que consolida a esta Universidad Pública en el sistema universitario nacional.

El rector de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Dr. Rubén Ascúa, recibió este lunes al Lic. Jaime Perczyk, Rector de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) y actual Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que nuclea a todas la Universidades Nacionales, institutos universitarios y universidades provinciales reconocidas por la Nación. Este acontecimiento es especialmente significativo para la UNRaf ya que, como joven casa de altos estudios, consolida su posicionamiento en el sistema de Universidades argentinas.

En tal oportunidad, los Rectores suscribieron un convenio mediante el cual ambas universidades buscarán realizar acciones y actividades de colaboración y complementación recíproca. Específicamente, el objetivo del acuerdo es avanzar en la aplicación de técnicas de micropropagación in vitro de cultivos vegetales, específicamente en quinoa, a los fines de fortalecer la investigación que está impulsando la UNRaf sobre los potenciales usos de este cultivo en la formulación de alimentos innovadores. Para esto, la UNAHUR acuerda la facilitación de las instalaciones de su Bio-Fábrica para el cultivo de tejidos vegetales. Asimismo, la UNRaf brindará asesoramiento técnico y científico en el marco de su Lic. en Industrias Alimentarias y proyectos de investigación en este campo.

Por otro lado, se suscribió un convenio entre la UNRaf y el CIN que establece la adhesión de esta Universidad al Programa de Desarrollo de Colecciones de Bibliotecas Universitarias, lo que posibilitará la adquisición de material bibliográfico para nutrir su biblioteca de reciente creación. Este convenio resulta de vital importancia para todas las bibliotecas universitarias, pero en especial para las que tienen la necesidad de realizar una inversión inicial para incorporar los primeros volúmenes a su catálogo.

La agenda de la visita incluyó una reunión de trabajo con la participación de los Secretarios Académico y de Investigación de la UNRaf, Dr. Jorge Rodríguez y Lic. Hernán Revale, y sus pares de la UNAHUR, Mg. Walter Wallach y Dr. Juan Pedrosa, respectivamente.

Además, se concretaron encuentros con los directores de la Lic. en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital, Andrés Rossi y de la Lic. en Industrias Alimentarias. Bq. Fabiana Gentinetta.

También, el Lic. Perczyk realizó una recorrida por la sede universitaria junto al Dr. Ascúa y el Dr. Ing. Luis Silva, vice director del CIT UNRaf CONICET e integrante del equipo académico de la Diplomatura en Energías Renovables y Eficiencia Energética, en la que pudo observar las instalaciones y equipamiento de la UNRaf sobre esta temática como la planta fotovoltaica y los vehículos de movilidad eléctrica. Además, se realizó un coloquio junto a los integrantes de los equipos de gestión universitaria, docentes y no docentes sobre la realidad universitaria y las funciones esenciales del CIN. Luego, se completó la agenda con un almuerzo con integrantes del Consejo Universitario de Rafaela (CUR).

“Noto una Universidad muy viva y emprendedora. Veo muchos estudiantes con mucha alegría y felicidad. Hay ambientes en las instituciones educativas que no se pueden disimular y si uno ve eso es porque existe.”, observó el Lic. Perczyc sobre su recorrida en la UNRaf. “La UNRaf y la UNAHUR comparten, en principio, una realidad social: muchos de los estudiantes que recibimos son la primera generación de universitarios en sus familias que tanto en la argentina como en el mundo significa un paso enorme hacia el crecimiento y el desarrollo. Hay también un gran empuje en las autoridades, en los docentes y no docentes, en los investigadores y, además, una fuerte vinculación con el sistema productivo, uno de los elementos de origen de esta Universidad. Tenemos proyectos de investigación sumamente interesantes con tecnología de punta que pueden significar avances para nuestra sociedad.”, expresó.

Por su parte, el Dr. Ascúa manifestó: “Quiero resaltar la receptividad y el apoyo de todo el sistema universitario para con las Universidades nuevas. Con la UNAHUR compartimos esta característica. Tenemos desafíos similares y la participación del CIN nos habilita para pensar, aprender y estar actualizados respecto a las problemáticas que tenemos que enfrentar juntos que no son sólo presupuestarias sino también de vinculación con el sistema productivo, la validación de nuevos títulos y otros aspectos de la vida universitaria.”.

El CIN tiene funciones, esencialmente, de coordinación, consulta y propuesta de políticas y estrategias de desarrollo universitario y la promoción de actividades de interés para el sistema público de educación superior. Es, además, órgano de consulta obligada en la toma de decisiones de trascendencia para el sistema universitario. La UNRaf es miembro pleno de este organismo desde el 78° Plenario de Rectores en la sede Pergamino de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) que se desarrolló el 29 de septiembre de 2017.