El Frente Progresista, unido, está confiado en el triunfo Locales 23 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

A menos de un mes de las elecciones Generales, los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social de nuestra ciudad y del Departamento, se muestran no solamente unidos luego de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, sino también confiados en vencer en cada una de las categorías en donde competirán el próximo 16 de junio.

Esta confianza es la que demuestra Lisandro Mársico, que está convencido que vencerá en Concejales, posibilitando el ingreso de Alejandra Tiraboschi al sexto piso. "Estamos trabajando en conjunto con Alejandra y con Omar (Martinez) y Fernando (Muriel). Estamos con esta construcción de ciudadanía, que se hace desde la gestión y en la época de campaña. Tengo una compañía nueva pero en la cual me siento muy a gusto. Creo que esta fórmula va a ganar en Concejales", dijo a LA OPINION

"Alejandra potencia la lista al igual que el resto de sus integrantes: hay gente nueva y otros que ya vienen con años en la política. Se formó un equipo de trabajo, que se ofrece a la ciudadanía, como oferta electoral, que es inmejorable", completó.

"Venimos analizando las propuestas con Fernando. El me fue dando ideas en las que coincido: ve las carencias y cuáles son los aciertos de esta gestión. En esos lineamientos básicos estamos de acuerdo para llevar adelante una propuesta en común. Cuando sea Intendente, el gobernará y fijará la política del Estado, será él, pero con el compromiso que ha fijado en las PASO", completó.

Por su parte, Tiraboschi detalló cuáles serían los proyectos de Muriel que deberían ser presentados y defendidos por ellos en el Concejo: "el más importante es el de austeridad y transparencia. El hace foco en ese eje. Se le trasladaría a la oposición el control de la gestión. Ese es uno de los primeros puntos que trabajaríamos con Lisandro para poder desarrollar ese eje". Las PASO fue la primera experiencia electoral: "quedé muy satisfecha. Nunca esperé ese caudal de votos. Quedé muy contenta. Me tocó recoger los frutos de la antigüedad en la docencia y como persona también. También sirvió mucho la recorrida en los barrios. Eso nos permitió junto con Fernando, darnos a conocer, poder charlar y conocer las dificultades que hay en los barrios. Es una fortaleza que tuvo esa campaña y que seguimos desarrollando fuertemente en esta nueva etapa".

Omar Martínez es el máximo representante de las candidaturas de Antonio Bonfatti a Gobernador y de Miguel Lifschitz como candidato a diputado. Es que él, de vencer, llegaría a ocupar una banca en el Senado Provincial, escaño que está en manos del PJ desde hace décadas. "En el departamento Castellanos, entre Rafaela, Sunchales y Frontera, concentran el 78% de los habitantes y el electorado. Pero no por eso hemos descuidado a las localidades más pequeñas. Igualmente, hay otras cuatro localidades, muy importantes como San Vicente -que ya está proclamada ciudad, con 8.500 habitantes y va a tener elecciones a Intendente en 2021, María Juana, Humberto (con más de 6.000) y Lehmann que ya alcanza los 4500. Tenemos un departamento de 46 localidades, con 220.000 habitantes", describió.

"Rafaela, con más de 40 barrios, es complejo. En mi categoría, veo dos debilidades: no soy rafaelino y la gente no me conoce, pese a que llevo 6 años y medio en la gestión. Eso, para el electorado, importa cuando competís con alguien que está desde hace mucho en un cargo político. Pero tenemos muchas fortalezas: somos un grupo nuevo, con muy pocos años en cargos políticos o con gente que apenas empieza. Esto es renovación. Rafaela necesita renovar, tener nuevas ideas, con concejales como Lisando y Alejandra, con una mirada distinta, con otra cercanía, con visitas a los vecinos. Sino, seguimos siempre sobre el mismo sistema: te visitan en la campaña y después no vuelven. Decimos la verdad, no vendemos nada que no pudiéramos cumplir o que no pudiéramos hacernos cargo. Esto nos diferencia del Justicialismo y de Cambiemos. Tener un senador del FPCyS ayudaría a la gobernabilidad. Sería un senador con nuevas ideas", sentenció Martínez.

Por su parte, Fernando Muriel, candidato a Intendente, hizo hincapié en su idea de austeridad: "nosotros dijimos que íbamos a tener solamente 30 funcionarios políticos. çHoy el Municipio supera largamente ese plantel. Dejaremos al Jefe de Gabinete y las Subsecretarías, potenciando a la sSecretarías. Para mí, Gobernar es priorizar y tiene que estar jerarquizado la seguridad, el transporte público y la vivienda.

En este último punto, visualiza una reestructuración del Instituto Municipal de la Vivienda. "Hoy solamente da terrenos, no viviendas. Creo que hay que buscar paliar ese déficit que tiene la ciudad (hay 4500 familias que no tienen casa). Hay que resignificarlo para convertirlo en el Instituto Municipal de la Vivienda y la Obra Pública. Tendríamos que empezar a trabajar en la obra pública local pero, si se permite legalmente, prestar servicio en otras localidades, que esto genere dinero y que se vuelque en la obra pública", detalló y añadió que en las próximas semanas se presentarían las propuestas. "Es lo que recogimos de los trabajos de los equipos técnicos, pero también de lo que nos dijo la gente en las recorridas", completó.