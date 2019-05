José Corral y Anita Martínez con apoyo del vicejefe de Gabinete de la Nación Locales 23 de mayo de 2019 Redacción Por Andrés Ibarra, secretario de Modernización del Estado nacional y vicejefe de Gabinete, inauguró la antena de Telecom de la localidad de Presidente Roca y aprovechó para dar su respaldo a José Corral, candidato a gobernador de Cambiemos.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA EN CAMPAÑA. Andrés Ibarra, José Corral y Anita Martínez en la Redacción de LA OPINION. FOTO PRENSA CAMBIEMOS PLENO DE CAMBIEMOS. Mauricio Basso, Leo Viotti, Andrés Ibarra, José Corral, Anita Martínez y Germán Bottero.

El candidato a gobernador de la Provincia por Cambiemos, José Corral, junto a su compañera de fórmula, Anita Martínez compartieron actividades de campaña que incluyeron visitas a empresas de la ciudad, entrevistas con medios de comunicación, reuniones con dirigentes de Rafaela y localidades de la región y la inauguración oficial de la antena de 4G Satelital de la empresa Telecom en Presidente Roca junto al vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra.

"Ya hicimos un recorrido muy grande por la Provincia que nos permitió que nos conocieran todos los santafesinos. Y seguimos adelante en una provincia grande, compleja, muy diversa y rica porque sentimos la necesidad de estar mano a mano con los vecinos que día a día le ponen el hombro a nuestra Santa Fe, ese contacto personal es irreemplazable para contar nuestros proyectos, como el que hemos realizado en Rafaela y en Roca", subrayó Corral en su visita a LA OPINION junto a Anita Martínez y Andrés Ibarra.

El candidato a gobernador dijo que "en Cambiemos estamos muy confiados, no porque seamos mejores o peores que otros candidatos, sino porque nuestra propuesta conecta con los temas que son prioridad: seguridad, la infraestructura, especialmente los temas hídricos, bajar los impuestos para sacarle el pie de encima a la producción y al empleo, como así también aunque suene paradójico, llevar luz a la empresa de energía y así poder transparentar su gestión y eliminar privilegios para bajar costos".

Corral consideró que "en estas elecciones se trata, en definitiva, de dar un combate por la decencia, que lo que está en juego en la provincia, es lo que está en juego en el país también". En este sentido, se mostró esperanzado al sostener que "esperamos que no ganen las mafias en la provincia, por este tema del narcotráfico y de la falta de orden y de tranquilidad. Y lo mismo pensamos en el país".

El candidato a gobernador volvió a la carga contra el socialismo gobernante en Santa Fe porque "ha fracasado en el tema de seguridad". Después, destacó que "lo que sentimos es que cuando nos conocen nos votan, para la gente las PASO fueron como una especie de ensayo y ahora estamos seguros que a pesar de ser una elección reñida, vamos a ser competitivos y ganar la provincia".

En la misma línea se pronunció Anita Martínez, quien afirmó que "al socialismo se le escapó el problema de la inseguridad, que no es un fenómeno de ahora y exclusivo de las grandes ciudades solamente: existe en los 19 departamentos de la provincia". La también diputada nacional expresó que "lamentablemente este flagelo de la inseguridad ha ganado en Santa Fe pero el gobernador (Miguel) Lifschitz ni siquiera se tomó la atribución de pedirle la renuncia al ministro (Maximiliano) Pullaro, que tampoco tuvo la decencia de renunciar, y que a la vez, esté inaugurando obras porque es candidato en la lista de diputados provinciales del propio Lifschitz, es vergonzoso".

Por su parte, Ibarra puso en valor la inauguración de la antena satelital en Roca "por sus múltiples aportes al desarrollo" y llenó de elogios a la fórmula Corral - Martínez. "Es una gran satisfacción estar en Rafaela, una ciudad tan pujante y comprobar una vez más la importancia de las tecnologías de la comunicación para pequeñas localidades, como es el caso de la que se instaló en Roca", explicó. "La propuesta de Corral y de Martínez para la provincia de Santa Fe es diferenciadora. No sólo es la experiencia de gobierno y en cada área de trabajo y legislativa, sino también la cabeza de innovación, de la mirada del futuro, de salir. Estamos acostumbrados al tramiterío cotidiano, a la gestión cotidiana de la provincia y la verdad es que hoy el recurso humano, sumado a la tecnología y a la cabeza de dirigentes que tiene una mirada de futuro, te hacen una diferencia. Y eso es lo que desde el Gobierno Nacional estamos empujando y acompañando a nuestros candidatos para darle a nuestra gente esa diferencia", sostuvo Ibarra.

En relación a las ventajas que implica la instalación de la antena 4G en Roca, el funcionario nacional indicó que "el valor que le dan a estos temas de las comunicaciones es prioritario porque significa entrar en la innovación y existe la posibilidad de que pequeños emprendimientos, tecnología mediante, se transformen en Pymes locales".