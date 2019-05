ARBOLES, ARBUSTOS Y PALMERAS SUPLEMENTO RURAL 23 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

ARBOLES

Cabe hacer una reflexión a parte, sobre la revalorización que han tenido últimamente nuestros preciosos árboles autóctonos. Esto tiene sus ventajas, además de ser algo realmente nuestro, su adaptabilidad en la zona es excelente.

El uso de estos árboles puede ser como ejemplares aislados, mostrando toda su belleza, ya sea en parques y jardines, públicos o privados, o en grupos de la misma especie, para montes reparo, cortinas forestales, en forma alineada en la entrada de campos o establecimientos.

Por otro lado, cuando debemos realizar la elección del árbol a plantar es necesario tener en cuenta el efecto que se desea lograr, es decir, buscamos fundamentalmente sombra, siluetas en altura, reparo de vientos, abundante floración, colorido de hojas, entre otras cosas.

También es importante pensar, por ejemplo, en el tamaño en edad adulta de la planta, en la proyección de sombra, en la forma y textura de las hojas, en el desarrollo de sus raíces, en la adaptabilidad de la especie en la zona y en la convivencia con otras variedades.

Si lo que buscamos es una floración abundante, podemos trabajar con algunos de nuestros autóctonos como el LAPACHO "Tabebuia" con sus flores blancas, rosas o amarillas que cubren el árbol antes de la foliación, o el JACARANDA, con una floración incomparable en tono celeste liliáceo, o el PALO BORRACHO "Chorisia Speciosa" que combina una silueta característica con flores rosas o amarillas pálidas y frutos en forma de capsulas ocupadas por fibras blancas y sedosas que envuelven numerosas semillas negruzcas.

Si por el contrario queremos lograr un cambio de coloración en las hojas nos tenemos que inclinar por los ROBLES "Quercus americana rubra" o LIQUIDAMBAR "L. Styraciflua" que durante el otoño sus foliolos se tornan de un color rojizo intenso que los hacen muy atractivos.

O bien si optamos por combinar siluetas de distintas formas elegiremos ALAMOS, PLATANOS, EUCALIPTUS, ARCES, CIPRES CALVO, etc.



ARBUSTOS

Enumerarlos a todos es imposible, la lista es extensísima.

Pero lo que si podemos decir son algunos de sus usos, últimamente el tradicional cerco vivo de una única especie ha sido reemplazado por otro de características similares pero mixto, que queremos decir, que combinamos varios tipos de arbustos, teniendo en cuenta el color de sus hojas, la época de floración y su color, si son de hoja caduca o perenne, si se quiere lograr una cortina donde no se vea por dentro o bien ir dejando espacios vacíos. Todo dependerá del gusto del cliente o bien de lo que se quiera lograr.

También hemos logrado muy buenos efectos y agrado muchísimo a nuestros benefactores la combinación de paneles intercalados con un grupo de arbustos y otro de enredaderas.

Hasta ahora siempre hablamos de la formación de setos, pero también con arbustos se pueden armar decorativos macizos de distintos colores, tipos de hojas, frutos, etc.

Casi todos estos arbustos se adaptan muy bien a la vida en macetas, siempre y cuando se les proporcione un excelente sustrato para su buen desarrollo.

Para poder darles una guía, las he dividido por color predominante, por ejemplo, las Maravillas Verdes y Amarillas, y entre ellas PTTOSPORUM MAGGII, ELEAGNUS AUREA, EVONIMO, PTTOSPORUM VARIEGADO, AUCUBA JAPONICA. Todos ellos combinan en sus hojas las tonalidades distintas del verde y amarillo, ofreciéndonos una combinación perfecta.

También están las Bayas Rojas, y aquí están los COTONEASTER con sus distintos tamaños de hojas y tipos de ramas y los CRATAEGUS con sus espinas características ambos nos ofrecen durante el invierno y parte de la primavera sus frutitos rojos muy atractivos.

Y por último los De Flor, NERIUM "Laurel de flor", HIBISCUS "Juvenil", CALLISTEMON "Limpia tubo" entre otros. Acá la combinación de colores, tipos de flor, tipos de hojas, época de floración, exposición, cuidados son muy variables, es cuestión de ponerse a elegir según nuestros gustos y

requisitos.



PALMERAS

Este tipo de plantas se diferencia de las demás familias, por sus tallos, hojas, inflorescencia y frutos. En llamativas siluetas, desarrollan generalmente un largo tallo único que culmina con un rítmico penacho de hojas. Que por lo común son de gran dimensión pudiendo ser palmadas, pinnadas o bipinadas.

Su orientación ideal es al sol, pero también toleran la media sombra. Prefieren los suelos fértiles pero también se adaptan a otros. Los riegos serán abundantes en primavera y verano. El trasplante se hará en la época cálida, a diferencia de la mayoría de las especies, ya que este es su periodo de reposo vegetativo.

Su crecimiento en la primera etapa es lento pero luego se acelera.

Si lo que buscamos es cambiar de formas en nuestro jardín o bien lograr un ambiente más o menos tropical optemos por ellas que nos dejaran totalmente satisfechas.

Dentro de las de hojas pinnadas tenemos PHOENIX con su tallo grueso recubierto de los trozos de los peciolos que sostienen las hojas y su penacho colgante de frutos amarillos. BUTIA YATAY con su característico follaje verde grisáceo, frutos anaranjados dulces y comestibles, son las representantes de

los Palmares de Colon. PINDO con su tronco liso, hojas verdes y un crecimiento relativamente rápido, ideal para formar grupos impares y combinarlas con otras palmeras de porte más bajo.

Otro grupo son las palmadas, y entre ellas encontramos los CHAMAEROPS comúnmente conocido como palmitos, las especies más bellas son C. Humilis con aspecto de matorral y color verde grisáceo y C. Exelsa con hojas verdes, tronco peludo y relativamente lento crecimiento. WASHINTONIA FILIFERA sus tallos son gruesos y elevados y sus hojas en forma de palma de la mano están terminadas en largos filamentos blancos. SABAL PALMETO con su tronco liso y de hojas color verde grisáceo.

Espero les haya interesado el artículo de hoy y nos volvemos a encontrar el próximo jueves.

Suerte. María Paula.