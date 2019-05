El Femenino y el Senior tienen fixture

Y finalmente el torneo de Fútbol Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol, como así también el Senior, ya conocen su fixture de cara a la temporada 2019.

En lo referido al certamen de mujeres, el mismo comenzará el 9 de junio y participarán siete equipos. Los clubes serán: 9 de Julio, Ben Hur, Atlético de Rafaela Blanco, Atlético de Rafaela Celeste, Argentino Vila, Defensores de Frontera y La Hidráulica de Frontera.

Por su parte, del Senior, que comenzará una semana antes (el 1 de junio), participarán cuatro equipos que serán: Deportivo Bella Italia, Moreno de Lehmann, Brown de San Vicente y un combinado de Zenón Pereyra/Atlético Esmeralda.



Los respectivos fixtures: SENIOR: Apertura: Fecha 1: Esmeralda/Zenón vs Moreno, Dep. Bella Italia vs Brown. Fecha 2: Brown vs Esmeralda/Zenón, Moreno vs Bella Italia. Fecha 3: Esmeralda/Zenón vs Dep. Bella Italia, Brown vs Moreno. Luego se jugarán las revanchas en el Clausura.



Por el lado del FEMENINO: Fecha 1: Vila vs Ben Hur, Atlético Celeste vs Atlético Blanco, Def. Frontera vs 9 de Julio. Libre: La Hidráulica. Fecha 2: 9 de Julio vs Atlético Celeste, Atlético Blanco vs Vila, Ben Hur vs La Hidráulica. Libre: Def. Frontera. Fecha 3: La Hidráulica vs Atlético Blanco, Vila vs 9 de Julio, Atlético Celeste vs Def. Frontera. Libre: Ben Hur. Fecha 4: Def. Frontera vs Vila, 9 de Julio vs La Hidráulica, Atlético Blanco vs Ben Hur. Libre: Atlético Celeste. Fecha 5: Ben Hur vs 9 de Julio, La Hidráulica vs Def. Frontera, Vila vs Atlético Celeste. Libre: Atlético Blanco. Fecha 6: Atlético Celeste vs La Hidráulica, Def. Frontera vs Ben Hur, 9 de Julio vs Atlético Blanco. Libre: Vila. Fecha 7: Atlético Blanco vs Def. Frontera, Ben Hur vs Atlético Celeste, La Hidráulica vs Vila. Libre: 9 de Julio.