La canasta básica aumentó 2,6% y la alimentaria 1,8% en abril Nacionales 23 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA).- La Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, aumentó 2,6% en abril, y la Alimentaria (CBA), que refleja la situación de indigencia, se incrementó 1,8%, informó ayer el INDEC. Una familia tipo debió tener en abril ingresos superiores a 29.493,65 pesos, para no ser considerada pobres y superar los 11.844,84 mensuales, para no ser catalogada como indigente.

En los últimos doce meses la canasta básica total acumula un aumento del 61,5% y la alimentaria un 66,1%, ambas por encima del alza del costo de vida del 55,8% en ese período. En el primer cuatrimestre del año, la canasta alimentaria aumentó 16,5%, mientras la canasta básica total registra un incremento del 15,6% en el mismo período, casi en el mismo nivel que la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC), en el mismo período.

Para una familia tipo de tres miembros el costo de la CBT fue de 23.480 pesos y la alimentaria de 9.429 pesos, mientras que para un hogar compuesto por cinco integrantes la CBT pasó a costar en abril 31.020 pesos y la alimentaria 12.458 pesos.

La Canasta Básica Alimentaria está compuesta por el total de artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un varón adulto, mientras la Canasta Básica Total, incluye esos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.

El costo de ambas canastas que el INDEC releva en el Gran Buenos Aires, se ubicaron en línea con del valor que elabora la dirección de estadísticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Una familia tipo porteña necesitó en abril un ingreso de $29.304,13 para cubrir los gastos de la Canasta Básica Total (CBT) y $14.365,68 para hacer frente a la Alimentaria (CBA) y no quedar por debajo de la línea de indigencia, según datos oficiales.