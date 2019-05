La sesión del Concejo, al óvalo Locales 23 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El Concejo Municipal de Rafaela tendrá hoy no solo su primera salida del sexto piso del Palacio Municipal, sino que realizará una sesión histórica, dado que se concretará en la sala de conferencias del Autódromo Ciudad de Rafaela, en el marco de los 100 años de aquella primera carrera organizada por la Asociación Mutual y Deportiva Atlético de Rafaela en 1919. También se modificará su horario: ya no será matutina, sino que será vespertina, dando inicio a las 17.30.

Esta actividad también dará inicio a otros actos con los que se le dará marco no sólo al Centenario, sino a la carrera de la categoría más popular de la Argentina y de Sudamérica: el Turismo Carretera. Al punto tal, que ya desde hace varios días, hay gente aguardando a que hoy a las 11 se abran las puertas y puedan ingresar.

En esta sesión, se entregará a las autoridades del club Atlético, una plaqueta recordatoria de dicho acontecimiento y la resolución del Cuerpo legislativo, declarando a la competencia como "de Interés Municipal". Seguramente, estarán invitadas las autoridades de la ACTC, organizadora de la competencia de este fin de semana y no se descarta la participación de pilotos, como el crédito local Nicolás González.

Serán cinco los temas a tratar, todos con la autoría de Lisandro Mársico (PDP-FPCyS), quien también haría entrega de la resolución. Uno de los puntos (avalado también por el bloque de Cambiemos) es el pedido por las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la Estación Clasificadora de Residuos, cerca del Cementerio. Esto trajo aparejado el anuncio de que ya habría mejoras en marcha, algo que será ratificado este jueves.

Por otra parte, buscarán reservar espacios en la ciudad para vehículos que transporten personas con discapacidad, pedirán un "apto médico" para carreras de 5 km o más, pedirán informes sobre el Centro de Monitoreo Urbano y una nota del Instituto Superior del Profesorado N° 2 Joaquín V. González para solicitar la declaración de interés municipal a las jornadas de estudiantes de Ciencias Sociales.