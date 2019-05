Comenzó el primer juicio contra Cristina Kirchner por corrupción Nacionales 22 de mayo de 2019 Redacción Por Según la acusación, la ex presidenta encabezó una "organización criminal" que también funcionó durante el gobierno de Néstor Kirchner y sustrajo "fondos del Estado". Cristina llegó a los Tribunales antes de las 12 y se retiró a las 15.

FOTO NA EN EL BANQUILLO. Cristina optó por sentarse lejos de De Vido, Lázaro Báez y José López.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Tribunal Oral Federal 2 dio inicio ayer al primer juicio oral contra Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública, con la presencia de la ex presidenta y el resto de los imputados, que escucharon parte de la acusación, que por su extensión continuará el próximo lunes.

En la primera jornada de audiencia, con una sala colmada que incluso obligó a que se habilitara otra contigua para el público, estuvieron sentados en primera fila los detenidos Lázaro Báez y Julio De Vido, quienes no cruzaron saludos con la ex mandataria, además de José López, que se ubicó lejos de todos.

La senadora nacional, que llegó cuando todos ya estaban dentro de la sala AMIA, se sentó en la última fila, junto a su abogado Carlos Beraldi, delante del vidrio blindex que la separaba del público, compuesto por diputados, legisladores, dirigentes de organismos de derechos humanos y militantes.

El Tribunal a cargo del proceso está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, mientras que Adriana Palliotti interviene como jueza sustituta, aunque ésta última no estaba presente debido a que lleva adelante otro juicio.

La lectura de las 600 páginas de la acusación no finalizó -se llegó a las 100-, por lo que el juicio pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9:30.

Según supo NA de fuentes judiciales, los magistrados analizaban por estas horas la posibilidad de eximir a la ex presidenta de asistir a las próximas jornadas del proceso.

Si bien no hubo un pedido de la defensa de la ex mandataria en ese sentido, el TOF tenía en estudio esa opción y estaba abierta la posibilidad de que el próximo lunes pudiera quedar exenta de asistir.

Además de la líder de Unidad Ciudadana, se encuentran imputados De Vido, Báez, López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibañez y Abel Fatala.

En la primera audiencia, el presidente del Tribunal, Gorini, pidió a los imputados estar atentos al juicio y fue cruzado por el abogado Maximiliano Rusconi, defensor de De Vido, quien intentó formular un planteo pero le fue negado, al considerar que no era el momento y que se debía dar comienzo a la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

El rechazo del magistrado se debió a que aún quedan pendientes planteos de las partes que la Corte Suprema de Justicia no resolvió y que apuntan a decretar la nulidad del juicio.

Tras ese cruce, el secretario del Tribunal comenzó la lectura del requerimiento hecho por los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, a partir del cual la causa pasó a etapa de juicio oral y público.

Según fuentes consultadas por NA, se estima que la lectura de la acusación llevará entre tres o cuatro días y luego el Tribunal dará pie a los planteos preliminares de las partes, para más tarde permitir la indagatoria de los 16 acusados que tiene el hecho.

En el juicio se evalúa cómo fue la adjudicación de 51 obras viales a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz, donde hubo una presunta concentración en detrimento de otros estados provinciales: en la actualidad está en curso una pericia a cargo de expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia sobre cinco de ellas para determinar si existieron sobreprecios.