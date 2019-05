"Díganle a la gente que amo Argentina" dijo el Papa Francisco a los Obispos

Ayer por la tarde los medios de comunicación social fuimos convocados a la sede del Obispado para una reunión informativa.

En la oportunidad, monseñor Luis Alberto Fernández aportó detalles de su reciente visita ad limina.

En tal sentido el pastor de la Diócesis puso énfasis en señalar que " ustedes saben que cada 5 años los Obispos de todo el mundo tienen que ir a visitar al Papa para sobre todo buscar esa comunión, el Papa confirma en la fe a los más de siete mil obispos que hay en el mundo, y esta vez nos tocó a los Obispos argentinos que fuimos en tres grupos, de cuarenta obispos cada uno. A mí me tocó en el primer grupo que integrábamos los Obispos de toda esta zona Litoral, NEA, zona platense, provincia de La Pampa".

En otro pasaje remarcó " la visita tiene ese sentido, el Papa confirma en la fe a los Obispos y estos van a relatarle, a charlar con él, informando cómo andan las Diócesis en ese país por eso estuvo la Arquidiócesis de Rosario, la de Santa Fe, de Venado Tuerto, la de Misiones, la de Corrientes.





El encuentro

Aseverando que " fue un encuentro muy lindo que lleva 7 días, viviendo en el Vaticano. Cada día de la semana se dedica a visitar los diversos Dicasterios- el equivalente a los ministerios en un gobierno-, están a cargo de personas que trabajan muy cercanas al Papa en todo desde del aspecto religioso, en lo que tiene que ver con las celebraciones, la liturgias, la Catequesis, la Caridad, y va pasándose en esos 7 días, dos dicasterios por la mañana, otros dos por la tarde. Y hay un día en que el Papa lo dedica a esos Obispos".

"Fue el día 2 de mayo, un jueves que nos encontramos con Francisco. Algunos de nosotros hemos trabajado con él, yo tuve la gracia de Dios de trabajar cinco años con él, entonces fue un encuentro muy afectivo, y a mi me preguntó '¿y allá la bagna cauda como sigue?, lo que da la pauta que conoce perfectamente donde estamos cada uno de nosotros".

Enfatizó que " fue un diálogo muy lindo desde mirar la realidad de las distintas Diócesis, él como nos conoce desde el comienzo nos dijo ' con ustedes sin protocolos', por eso los Obispos sacaron un mate, se compartió y se compartió de una manera fraterna, sencilla y de amistad, los temas que nos afligían".

"Los temas propios de la vida, y él iba sacando temas, también, de lo que vivía allí en el Vaticano, ahora siendo, desde el punto de vista de la fe, el Vicario de Cristo".

" Los temas fueron interesantes, pero pidió que primero le preguntemos nosotros, entonces, un Obispo de esta zona le preguntó por las grandes inundaciones en nuestro país, y ahí el Papa sacó ese primer tema y la necesidad de acompañar y estar muy cerca de quienes pasan por esos momentos , y recordó el documento Laudato si en el que se habla de este tema y se advierte de la responsabilidad del hombre en los trastornos en la naturaleza, pidió que no nos dejemos dejar de preocuparnos por la naturaleza".

Hizo saber que también se tocó la situación del país: la preocupación por la inseguridad, la falta de trabajo, por el temor a que la Argentina se individualicen grupos que concentran todo el poder y comienzan las grandes grietas de enfrentamientos y divisiones, y pidió tener en cuenta la Evangelli Gaudium".

También destacó que el Santo Padre resaltó la importancia de que la Argentina se comprometa y tenga elecciones libres y el pueblo pueda expresarse y se respete lo que ese pueblo elige.

Fue desarrollado el tema de los inmigrantes y lo que cuesta aceptar a los migrantes, el Papa instó a recibirlos y considerar que hay gente que está muriendo y que no tiene para vivir, preguntándose ¿cómo hacemos para que la economía y la política no defiendan solo a una franja, o acompañe so´lo a unos pocos?, sino que miremos el bien lo más amplio posible en cuanto a la repartición de los bienes.

Otro tema que se desarrolló es sostener las vocaciones, y la participación de la juventud en la Iglesia.



¿Vendrá a la Argentina?



"Esta es la pregunta que le hicimos y él nos dijo ' yo ya tenía toda la agenda preparada, había dicho que en 2017 iba, pero en ese tiempo no convenía, fueron justo las elecciones en Chile tuve que pasar la visita al mes de enero, y en ese mes en Argentina dijeron que en ese mes la gente está toda de vacaciones. Yo he querido ir, estoy buscando un lugarcito, pero ahora estoy priorizando distintos lugares en el mundo donde están matando gente por cuestiones religiosas y políticas, para tratar de hablar de la reconciliación de la paz; pero díganle a la gente que amo a la Argentina, quiero ir,estoy buscando un huequito, pero entiéndamente que en este momento de priorizar a lo que más sufre en el mundo".



Muy contento



Más adelante Fernández remarcó " vine muy contento porque se lo ve bien a él, 82 años, charlando durante dos horas con una serenidad, con una paz, con una sabiduría".A él se lo ve sereno, en paz.



A los medios



Francisco pidió a los medios que no ofrezcan las noticias a medias, también que quiten toda difamación.



Abusadores



En relación a este tema destacó que el Papa lees pide tolerancia cero.





Nuestra Diócesis

Sabe que está trabajándose bien, y nos pidió que estemos atentos a las distintas preocupaciones en ese trabajo, de cerca de 100 hojas que llevamos a Roma, seis meses antes, habíamos puesto la preocupación por la juventud que está alejándose de la vida de fe, y nos dijeron " por favor los Obispos y sacerdotes acompañen a los jóvenes, no se desentiendan de ellos, estén atentos porque son el futuro, hay que escucharlos, comprenderlos, dejarles lugar".