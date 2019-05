Apunta a cristalizar el sueño de crear su propia compañía

Erika Zimmermann es una bailarina rafaelina, formada en su basamento en esta ciudad, y cuya técnica y capacitación fue consolidada luego con el sostén de grandes maestros y que hoy, en plena juventud, se dedica a la docencia, pero además sueña con la creación de su propia compañía de danzas, y es lo que vino a contarnos recientemente.Debemos recordar que Erika fue alumna de Mirta Zanoni hasta los 16 años, cuando Mirta cerró su escuela, luego, mientras cursaba el secundario tomaba clases con Sonia Wilson, en su academia, durante los cinco años de secundaria, los viernes y sábados viajaba a Rosario a perfeccionarse con Tatiana Fesenko, que hoy es la regente de la Escuela del Teatro Colón. Todo su perfeccionamiento lo hizo con ella, hasta entrar por concurso al Ballet oficial de la provincia de Córdoba, después ganó una beca a Nashville (Estados Unidos), viajó allá, volvió e ingresó como bailarina titular en el Ballet oficial de la provincia de Salta, allí estuvo durante seis años, trabajando en una obra de Mauricio Wainrot que en ese momento era el director del ballet contemporáneo del Teatro San Martín, la convocaron a integrar uno de los cuerpos artísticos más fuertes de la Argentina como lo es el ballet de danza contemporánea del San Martín y terminó su carrera como bailarina en ese ballet.Fue maestra reemplazante de cuarto año en el Instituto del Teatro Colón."El proyecto de la Academia de Artes, con Gustavo Castro veníamos conversándolo desde hace varios años, y el año pasado ya me incorporé a la docencia"."Vengo trabajando en la Academia de Artes, desde el año pasado, funciona en calle Chacabuco 153 y vengo dando clases de danzas clásicas, danza contemporánea, escuela de bailarines, clases para adultos y quiero hacer realidad el sueño que es poder crear una compañía."Es ahora el momento de hacerlo, habiendo trabajado un poco y habiendo conocido bailarines de la zona, y muchos maestros que hemos traído a dar seminarios, coincidieron en decir que el nivel en cuanto a la técnica en Rafaela y la zona era muy bueno. La convocatoria para crear esta compañía no se limita a nuestra ciudad sino que es abierta a todos los de diferentes poblaciones aledañas que así lo deseen, incluso fuera de nuestro Departamento."La audición se hará el próximo domingo, 26 de mayo, a las 16 en Chacabuco 153, en la Academia de Artes. La propuesta es para que podamos, con la compañía, presentarnos en las distintas realizaciones a la que soy invitada, hay lindos proyectos en distintas ciudades del país"."La denominación será Compañía Independiente de Danzas".Destacó que quienes deseen integrarse deberán "tener una base sólida de técnica clásica y conocimientos de danza contemporánea. Deberán ser mayores de 16 años, tampoco es excluyente, y que tenga un mínimo conocimiento de danzas de cuatro años. Si tienen experiencia en alguna compañía independiente, o participado de alguna realización a nivel municipal, eso es experiencia.Pido que me manden una reseña de su trayectoria, una especie de mini currículum, necesito que me lo manden a mi correo personal [email protected] Y a las redes sociales:Facebook: Erika ZimmermannInstagram: @erikitazimmer