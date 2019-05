Cartelera de Novedades Suplemento Jubilados 22 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

CLUB DE LOS

ABUELOS UNIDOS

* El Club de Abuelos Unidos de Rafaela informa que su próxima gran cena y baile se realizará este sábado 25 de mayo a partir de las 21:00 hs. en su salón social de calle Chacabuco 1450, esquina Casabella, con la actuación de “Marcelo Alejandro y su Show”. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 – 570958 – 434947- 434008.



JUBILACIONES Y PENSIONES SUBEN

10,74% DESDE EL 1 DE JUNIO

ANSES informa que, a partir del 1 de junio, más de 13,2 millones de personas recibirán un aumento del 10,74% en sus haberes. De ese total, más de 6,9 millones corresponden a jubilaciones y pensiones; más de 1,5 millones a Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), más de 4,8 millones a Asignaciones Familiares (AAFF).

Con este segundo aumento anual, la jubilación mínima pasará de $ 10.410,37 a $ 11.528,44 desde junio y la PUAM ascenderá de $ 8.328,29 a $ 9.222,75.



DESCUENTOS PARA BENEFICIARIOS

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ANSES recuerda que está vigente su programa Beneficios ANSES, una red de descuentos de hasta el 25% en las compras con tarjeta de débito para jubilados, pensionados y titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez, Madres de 7 hijos e Invalidez, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Asignaciones Familiares, Becas PROGRESAR, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Desempleo, entre otras prestaciones.

Los descuentos se aplican en dos modalidades, en la línea de cajas o mediante reintegro en la cuenta bancaria del titular, y participan comercios de una gran variedad de rubros, como indumentaria, farmacias, línea blanca, supermercados, iluminación, electrodomésticos, corralones de materiales para la construcción y viajes y turismo. Además, se incluyen descuentos en medicamentos de primer nivel para los titulares de la Asignación Universal.

En www.anses.gob.ar/beneficios se puede consultar el listado de comercios adheridos, el descuento ofrecido y la modalidad del descuento.



EMPADRONAMIENTO

A UNA OBRA SOCIAL

Toda persona que percibe una jubilación o pensión tiene derecho a la cobertura de una Obra Social, incluyendo a sus familiares a cargo (esposo/a o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad sin límite de edad).

Cuando ANSES envía al jubilado la resolución que otorga el número de beneficio (jubilación o pensión), adjunta el Comprobante de Empadronamiento (CODEM), que es la constancia del ingreso de los datos de identificación del titular y su grupo familiar.

Esta constancia, que puede ser solicitada luego por la Obra Social, también puede imprimirse desde www.anses.gob.ar , sección Accesos Rápidos, opción Obra social (CODEM) y elegir Iniciar consulta.



ANSES RESPONDE LAS

24 HORAS DESDE EL 130

ANSES brinda asesoramiento de manera automática todos los días del año a través del número 130. Durante las 24 horas, cualquier ciudadano puede realizar consultas sobre fecha y lugar de cobro de las prestaciones, estados de expediente, obra social o verificar la identidad de un agente del organismo que visita el domicilio particular de un beneficiario.

Cabe recordar que para solicitar una respuesta individual y específica de algún trámite la persona debe llamar al mismo número, durante los días hábiles, de 7 a 20 horas. La comunicación es gratuita desde teléfonos fijos.