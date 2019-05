Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Información General 22 de mayo de 2019 Redacción Por Tal es el título de la propuesta teatral que se conocerá el domingo en la Sociedad Italiana.

Con la organización del Grupo teatral EnamorArte el próximo domingo, 26 de mayo a las 20, en el Centro Cultural Municipal -Sala Sociedad Italiana Víctor Manuel II- tendrá lugar una representación del grupo de Teatro de la Usina, de la localidad de Ramona, que llevarán a escena la pieza "Divorciadas, Evangélicas y vegetarianas".

Las entradas se pueden retirar hasta el viernes en la secretaría de la Sociedad Italiana, calle Pueyrredón 262 de 10 a 12 hs o el domingo una hora antes de la función estarán disponibles en boletería a $ 100 entrada general.



Ficha Técnica

Actrices: Lorena Heck, Miguela Bonelli, Judith Stefanetto

Directora: Anabel Coraglia

Nombre de la obra/ Autor/ duración/ Género

Obra: Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Autor: Gustavo Ott

Duración: 80 min

Género: Comedia

Reseña de la Obra

La obra es una comedia divertida repleta de humor y crítica que destila una moraleja profunda. Esta pieza quiere llegar a la grandeza del alma analizando las pequeñas cosas de la vida, queriendo que el espectador se vea a sí mismo en alguno de los momentos de la trama.

Gloria, Beatriz y Meche son tres mujeres en crisis, luchando consigo mismas y con el mundo que las rodea.

Esta obra se pasea por las relaciones amorosas, profesiones, maternidad, religión, entre otros temas, desde una perspectiva jocosa, moderna e irónica que hará reír a los hombres y aún más a las mujeres.

Resumen de la Obra

Por un lado, Beatriz es la divorciada que solo espera una cosa: la muerte. Por su parte, Meche es la evangélica viuda de alta moral que no encuentra ningún hombre que encaje con sus expectativas. Por último, Gloria es la vegetariana cuyo novio no la trata nada bien; es una mujer impulsiva, acelerada y perdida en la vida. Completamente desencajada después de una pelea con su novio, Gloria se encuentra con Beatriz, la divorciada, una mujer que se vio obligada a casarse muy joven, dejando atrás todos sus sueños de ser una profesional y desarrollarse intelectualmente.

Las nuevas amigas deciden asistir a un cine donde trabaja Meche, la evangélica, una mujer que vive una profunda contradicción existencial. Así, el destino une a éstas tres mujeres, que se encuentran el mismo día, en el que una está mal, la otra peor y la última no tiene remedio y sin darse cuenta cómo ni por qué, terminan siendo amigas y cómplices.