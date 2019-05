Planteo del Consejo de Ciencias Económicas Locales 22 de mayo de 2019 Redacción Por DECLARACIONES JURADAS

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, a través de la Federación que lo nuclea, junto con el resto de Consejos del país, transmitió al administrador federal de Ingresos Públicos Leandro Cuccioli su preocupación por la demora de las entidades financieras en suministrar información para la próxima liquidación de impuestos, a la vez que se destacaron nuevamente problemas con los programas aplicativos y la página web del organismo, que dificultan la preparación de las declaraciones juradas, con el aditamento de que podrían los contribuyentes no poder usufructuar algunos planes de pago con tasas de interés preferenciales si el Fisco no modifica ciertos vencimientos.

El presidente del CPCE, Cámara Primera, CPN Julio C. Yódice, recuerda que el año pasado las autoridades fiscales se disculparon por los errores sistémicos y problemas que se presentaron para efectuar la liquidación de los impuestos anuales, y “se nos dijo que se trabajaría para que este año no se repitieran”.

“Lamentablemente -señala Yódice-, otra vez se presentan inconvenientes que afectan el trabajo del colega. Es importante destacar que el tiempo y el trabajo del profesional en Ciencias Económicas son importantes. Nuevamente debemos señalarlo”, sostuvo el presidente del Consejo.