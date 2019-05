9 de Julio quiere definir en casa ante San Jorge Deportes 22 de mayo de 2019 Redacción Por El León, que empató 1 a 1 en los primeros 90', tratará de lograr la clasificación. Espera Unión de Santa Fe.

FOTO ARCHIVO GOLEADOR./ El "Toti" Monserrat.

Promesa de buen partido esta noche en el "Germán Soltermam". 9 de Julio intentará conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Santa Fe, cuando reciba a Atlético San Jorge desde las 21. El arbitraje estará a cargo del santafesino Maximiliano Moya, con Franco De los Santos y Maximiliano Manduca como asistentes, y José Belazquez de cuarto árbitro.

Luego del 1 a 1 hace una semana en la ciudad del Departamento San Martín, el León intentará prolongar su buen momento tanto en esta competencia como en el torneo de la Liga Rafaelina (7 partidos invicto, con 6 victorias y un empate), para convertirse luego en el rival de Unión de Santa Fe. No obstante, no será un trámite ni mucho menos, ya que San Jorge tiene ahora como uno de sus principales incentivos esta competencia luego de haber quedado eliminado del Regional Amateur a manos de Ben Hur.

El conjunto dirigido por Marcelo Werlen viene de ganarle el domingo al Dep. Tacural 1 a 0, en tanto que San Jorge por el torneo local cayó goleado por Mitre de Landeta por 3 a 0, señal que indudablemente no pasa por su mejor momento.

Como dato importante, recordemos que Gastón Monserrat -que está suspendido en la Liga Rafaelina- será de la partida en la ofensiva juliense junto a José Nuñez. En relación al cotejo inicial de la serie, Damián Maciel retornará en lugar del suspendido Maximiliano Aguilar.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: "Germán Soltermam".

Arbitro: Maximiliano Moya (Santa Fe). Horario: 21.

9 de Julio: Julián Maina; Kevin Acuña, Flavio Díaz, Gerónimo Astrada y Sebastián Acuña; Guillermo Funes, Damián Maciel, Matías Manelli y Andrés Velazco; Gastón Monserrat y José Nuñez. DT: Marcelo Werlen.

Atlético San Jorge: Facundo Correa; Andrés Mansilla, Paulo Killer, Francisco Vidal y Fernando Moreyra; Emanuel Ferragut, Exequiel Gómez, Gastón Novero y Mauro Cuberli; Tomás Bonilla o Rodrigo Mosqueira y Guido Barreyro. DT: Darío Labaroni.