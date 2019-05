”Tenemos un plan hídrico para evitar inundaciones" Locales 22 de mayo de 2019 Redacción Por El candidato a Gobernador de Cambiemos recorrió el departamento 9 de Julio, donde miles de hectáreas se encuentran anegadas producto de las lluvias y el avance del agua de otras jurisdicciones. Se reunió con productores y visitó un centro de evacuados en Villa Minetti.

José Corral visitó las localidades de Tostado, Villa Minetti, Pozo Borrado y San Bernardo, en el departamento 9 de Julio, donde vecinos y productores plantearon las penurias que hoy se viven por el anegamiento de miles de hectáreas, causadas tanto por las lluvias como por el avance de agua procedente de otras jurisdicciones. La recorrida incluyó un centro de evacuados, con personas que han dejado sus hogares por que sus casas han sido afectadas por la creciente que no ha cedido desde principios de enero. La situación genera una serie de trastornos, por caminos que han quedado totalmente cubiertos de agua y que, entre otros inconvenientes, dificulta el acceso a establecimientos educativos.

El candidato a gobernador estuvo acompañado por el postulante a senador, José Asan; el presidente comunal de Villa Minetti que va por otro mandato, Gabriel Gentile, entre otros dirigentes de los municipios y comunas de la zona.

“Acá se ve la carencia de un plan hídrico no solo para esta zona, sino para toda la provincia. Nosotros lo venimos diciendo: en Santa Fe una de las prioridades debe ser resolver el problema del agua”, dijo el intendente santafesino en su visita. “Cuántos países quisieran tener el agua que los santafesinos tenemos, pero sin embargo se nos transforma en un problema por la falta de planificación. Por eso nosotros hoy aquí ratificamos nuestro compromiso de llevar adelante un plan hídrico para toda la provincia, para cada una de sus regiones, que eviten inundaciones como las que hoy vemos en el Norte provincial”, afirmó José Corral. “Ese plan -agregó- no solo será hídrico, sino también productivo y ambiental, porque el manejo del agua debe ser compatible con la producción y la geografía de cada lugar”.

De ese modo, la provincia “estará preparada para los largos períodos de lluvias, como nos tocó en este semestre, y para la seca, como nos tocó el año pasado. Son situaciones que se repiten cíclicamente, y hay que estar preparados para ambas”, señaló. Al respecto, sumó que “estar preparados significa hacer obras, pero no solo eso. También implica organización, alertas tempranas, planes de contingencia, como hemos hecho en la ciudad de Santa Fe, donde demostramos que se puede estar mejor preparado”.

“No puede ser que la única respuesta de la provincia sea mandar a un señor de Defensa Civil con un chaleco amarillo a dar el pésame y ayudar con algunas máquinas. En la mayoría de los casos, es lo único que los presidentes comunales reciben”, cuestionó.

José Corral indicó que para el proyecto político que encabeza “el norte es una prioridad. Algún dirigente socialista dijo que era una zona poco productiva, pobre, y donde vive poca gente. Para nosotros es una zona productiva importante, donde viven santafesinos que merecen tener los mismos derechos que el resto”. “Por lo tanto -concluyó- nuestro compromiso es trabajar fuerte desde el Gobierno de la Provincia para entre todos lograr esa Santa Fe que le dé oportunidades a su gente y que a su vez sea un faro para la Argentina”.