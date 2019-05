La cláusula gatillo de los estatales ya se activa Locales 22 de mayo de 2019 Redacción Por La inflación acumulada a abril ya superó el 15 por ciento acordado en paritarias. La cláusula de actualización debutará junto al segundo tramo de aumento que iba a ser del 3%. Así lo ratificó el Ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione.

FOTO ARCHIVO SAGLIONE./ Confirmó que ya se paga la cláusula gatillo.

El pasado lunes, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia dio a conocer la inflación de abril, que fue del 3,4 por ciento, una cifra similar a la comunicada por el INDEC a nivel nacional la semana pasada. El acumulado de este 2019 ya llegó al 15,4 por ciento. Ese porcentaje supera en 0,4 por ciento el acuerdo salarial obtenido por los trabajadores del estado en paritarias, que había sido del 15 y que todavía no se terminó de abonar.

Hasta el momento solo se pagó el 12 por ciento en marzo. El tres por ciento restante se pagará en junio, como estaba previsto, pero además tendrá el impacto de la cláusula gatillo.

Así, en cambio de ser del 3 por ciento (para llegar al 15 por ciento acordado) la suba será del 3,4 por ciento para alcanzar la inflación acumulada a abril que fue del 15,4 por ciento.

Esto puso en alerta a los diferentes gremios que representan a los trabajadores estatales de la administración central. Desde ATE no se vieron sorprendidos, aunque indicaron al diario Uno de Santa Fe que debía ser tenida en cuenta para el futuro. Y recordaron que la actualización se cobra a los dos meses. Es decir, la diferencia de abril se pagará con el sueldo de junio (a cobrar en julio). En tanto, la diferencia que exista en mayo se cobrará con salario de julio, que se paga los primeros días de agosto, y así sucesivamente. AMSAFE informó que el 3,4% de incremento "será percibido con el salario de junio por docentes activos y del sector pasivo, y alcanza a todos los cargos y niveles del sistema. Debe señalarse además, que los aumentos correspondientes a la cláusula de actualización serán tenidos en cuenta para la liquidación del medio aguinaldo". Por otra parte, desde la UPCN, le solicitaron al Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Dr. Pablo Farías, que se proceda a liquidar el Sueldo Anual Complementario (del primer semestre), en base al cálculo de los sueldos de junio de 2019 que incluirán la Cláusula de Resguardo Salarial.



CONFIRMACION

El ministro de Hacienda de la provincia, Gonzalo Saglione, confirmó ayer que se activó automáticamente la cláusula gatillo, lo que significará para los empleados del Estado una suba del 0,4 por ciento.

En declaraciones a a LT8 de Rosario, Saglione destacó que "con la inflación que se anunció ayer, a partir del trabajo que hace el Ipec, el 15,4 de inflación supone una diferencia de un 3,4 por ciento respecto del incremento que habíamos aplicado en el mes de marzo, que es el porcentaje de incremento que se va a aplicar a partir de la cláusula gatillo y eso va a impactar fuertemente en el presupuesto".

"No obstante agregó el titular de Hacienda- está bastante en sintonía con lo que habíamos previsto al momento de llegar a un acuerdo salarial. Incluso en marzo con los gremios habíamos acordado un piso mínimo de la cláusula gatillo para los sueldos de junio del 3 por ciento. No le erramos por mucho, hay un 0,4 por ciento por encima de eso que se va a estar pagando".



RESGUARDO SALARIAL

Vale destacar que no en todas las administraciones provinciales se aplica este sistema y, claramente, no funciona en el sector privado. Esto le permitió, por ejemplo, a los empleados de la Provincia de Santa Fe, tener un incremento salarial del 41% a lo largo del 2018, y para febrero, ya había alcanzado el 49.3%.