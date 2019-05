Evoluciona bien Pavetti Deportes 22 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Uno de los datos alentadores en los primeros días de la semana en el plantel de Ben Hur es la evolución del esguince de tobillo de Pablo Pavetti. El volante viene realizando trabajos diferenciados, pero ya la zona está desinflamada y el jueves podría probar a realizar trabajos con pelota para evaluar si puede viajar a Entre Ríos para la revancha, confirmada para el domingo a las 11 frente a Social y Deportivo Achirense.

No obstante, en caso de estar a disposición, no estaría en un cien por ciento desde lo físico y probablemente iría al banco de suplentes. El plantel que no tendrá participación esta tarde por Copa Santa Fe, entrenará por la mañana en el predio de barrio Parque.



NO HABRA VISITANTES

En la víspera llegó una notificación de la Policía de la Provincia de Entre Ríos mencionando que en el encuentro revancha que disputarán Achirense y la BH no se permitirá el ingreso del público visitante. Lógicamente, esto motivó quejas de los hinchas benhurenses, aunque seguramente varios viajarán de igual modo hasta Colonia Las Achiras pese a esta determinación.

Cabe recordar que en este certamen el Lobo ha tenido un buen acompañamiento de visitante, y sobre todo en las series ante Libertad y Atlético San Jorge.