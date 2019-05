23 de mayo: Día Mundial del melanoma Información General 22 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

En el contexto del Día Mundial del Melanoma que es el 23 de mayo desde LALCEC lanzaremos una campaña en redes sociales junto al laboratorio Bristol Myers - Squibb llamada #LosLunaresEstánDeModa y el objetivo es destacar la importancia de chequearse los lunares periódicamente como principal medida para prevenir el cáncer de piel y el melanoma. La idea es “poner de moda” el chequeo anual de lunares con el fin de detectar a tiempo cualquier tipo de anomalía.

Los melanomas por lo general no son dolorosos.

La primera señal de su existencia es un cambio en el tamaño, forma o color de un lunar existente, aunque pueden aparecer como un lunar nuevo, negro, o anormal.

Aunque puede aparecer en cualquier parte de la piel, es más frecuente que se presenten en la cara, cuello, manos y brazos.

La regla del ABCD nos puede ayudar a distinguir un lunar normal de un melanoma

Asimetría: la mitad de un lunar no es igual que la otra mitad.

Bordes irregulares: los bordes son desiguales, borrosos o poco definidos.

Color: se observan cambios de color de una zona a otra del lunar.

Diámetro: cuando el lunar mide más de 6 milímetros o cualquier cambio de tamaño de un lunar.

La mayoría de los cánceres de piel se pueden encontrar temprano mediante un examen médico regular: consiste en la observación detallada de todos los segmentos de la piel, con la finalidad de detectar manchas o lunares sospechosos y en tales casos, analizar las características de la lesión: forma, tamaño, color, textura, si hay picazón o sangrado. Si el médico realiza algún hallazgo sospechoso puede solicitar una biopsia, que consiste en la extracción de una pequeña muestra de piel que luego se analiza con un microscopio.

También es importante el autoexamen de la piel: debe realizarse una vez al mes, en una habitación donde haya mucha luz y frente a un espejo.

La incorporación de hábitos saludables reduce hasta un 40% las posibilidades de contraer cualquier tipo de cáncer. En el caso específico del cáncer de piel se recomienda: cuidarse del sol todo el año (no sólo en verano), evitar exponerse entre las 10 y 16 horas, cubrirse con ropa, sombrero y anteojos de sol y utilizar protector solar mayor a 30 FPS (aplicarlo media hora antes de la exposición solar y renovarlo cada dos horas o luego de meterse al agua); los bebés menores a 1 año deben evitar completamente la exposición al sol; evitar el uso de camas solares; utilizar ropas claras y holgadas que protejan del sol si se trabaja al aire libre; hacerse un autoexamen de la piel, preferentemente una vez al mes.

