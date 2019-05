Noticias al Cierre Nacionales 22 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

EL DOLAR OPERO A LA BAJA

Y CERRO A $ 46,04 PROMEDIO

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El dólar retrocedió ayer 38 centavos y cerró a $ 46,04 para la venta, ante un repunte en la oferta de divisas y en un mejor clima internacional que permitió aplicar un nuevo recorte en la tasa de Leliq. Según un promedio realizado por el Banco Central, la moneda norteamericana finalizó a $ 43,81 para la punta compradora y a $ 46,04 para la vendedora.



MAS DE UN MILLON DE PERSONAS

COMPRARON DOLARES EN ABRIL

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Más de un millón de personas compraron dólares en abril, mes en el que fueron demandados US$ 1.500 millones, un monto que mostró un descenso superior al 30% respecto del mismo período de 2018, pero una suba del 42% contra marzo pasado. El informe oficial subrayó que las "Personas humanas", residentes, demandaron moneda extranjera para atesoramiento por US$ 1.070 millones y por viajes al exterior, unos US$ 400 millones.



EN MARZO, LA INDUSTRIA TEXTIL

SE DERRUMBO MAS DEL 13%

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La actividad del conjunto de los rubros agrupados dentro de la producción de textiles y de prendas de vestir reflejó una caída acumulada de 13,2% en marzo respecto del mismo mes del 2018, según el Boletín Económico de la fundación ProTejer.



GASTRONOMICOS ACORDO SUBA DEL 28%

PARA ESTE AÑO, MAS OTRO 15% POR 2018

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El sindicato de Gastronómicos que conduce Luis Barrionuevo firmó ayer el acuerdo paritario de este año, que estableció un aumento del 28% en tres tramos, más 15% para compensar la negociación de 2018, con lo cual la recomposición trepará hasta 43%. El 28% de 2019 se abonará desglosado en un 10% en junio; 15% en octubre y 3% en febrero del próximo año, mientras que también se acordó una cláusula de revisión que se hará en marzo de 2020. En tanto, l suba del 15% en el marco de una cláusula de revisión por la pérdida inflacionaria de su paritaria 2018 se pagará en dos cuotas, la primera del 10% en abril y el 5% restante en mayo, que se incorporarán a los básicos de junio, por lo que serán base de cálculo para la negociación de 2019-2020.



PRECIOS MAYORISTAS SUBIERON 4,6%

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 4,6% en abril respecto de marzo mientras que en el primer cuatrimestre acumuló un alza del 13,2%, informó ayer el INDEC. Este incremento se explica por el alza del 4,6% en productos nacionales y 4% en importados.