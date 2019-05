Macri y Schiaretti con buena sintonía Nacionales 22 de mayo de 2019 Redacción Por El gobernador cordobés coincidió con los puntos del acuerdo del Gobierno, pero pidió "garantizar la justicia social".

FOTO NA CERCANIA. Macri y Schiaretti en Casa Rosada.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Mauricio Macri recibió ayer al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien le expresó coincidencias con el acuerdo de 10 puntos que el oficialismo intenta alcanzar con la oposición antes de las elecciones, pero le planteó que "el Estado debe garantizar la justicia social, ya que no existe por el derrame del mercado".

Se trató de reunión a solas que se extendió por casi una hora y que tuvo lugar antes de que este miércoles el dirigente peronista encabece una cumbre clave para el futuro electoral del espacio Alternativa Federal, que debe definir a sus candidatos para enfrentar en las elecciones al oficialismo y al kirchnerismo.

"Terminamos la reunión convocada por el Presidente, en la que ratifiqué mi posición sobre un eventual acuerdo nacional, que hice pública en mi discurso del 12 de mayo pasado", sostuvo Schiaretti en Twitter en referencia a la fecha en la que obtuvo la reelección.

De inmediato, enumeró sus propuestas, similares a las de la Casa Rosada: "1) mantener el equilibrio fiscal; 2) tomar deuda sólo para obras públicas; 3)honrar las deudas que se contraen; 4)no aislarse del mundo; 5) garantizar el federalismo en todo el territorio de nuestra patria, sin resignar los avances alcanzados hasta hoy por las provincias".

Por último, Schiaretti agregó un sexto punto que no está contemplado en el decálogo del Presidente: "6) el Estado debe garantizar la justicia social, ya que no existe por el derrame del mercado", pidió el cordobés.

El segundo y el sexto punto del mandatario provincial son los únicos que no forman parte del temario que propuso la Casa Rosada, mientras que los otros cuatro coinciden con lo que el oficialismo busca consensuar con la oposición para enviar un mensaje a los mercados y atravesar el año electoral sin sobresaltos.

De esa forma negaron que el Presidente haya abordado con Schiaretti temas vinculados a la estrategia electoral tanto de Cambiemos como de Alternativa Federal, luego de que Cristina Kirchner modificara el tablero político con su anuncio de que será candidata a la Vicepresidencia con Alberto Fernández encabezando la fórmula.

Schiaretti, uno de los gobernadores peronistas con mejor diálogo con el macrismo, mantuvo este martes su primera reunión con el Presidente tras haber logrado su reelección arrasando en las urnas el 12 de mayo pasado. Antes del encuentro, el cordobés había avisado que Alternativa Federal no tenderá puentes con el kirchnerismo ni con Cambiemos para avanzar en un eventual frente electoral que represente una "tercera vía".

Al respecto, el Gobierno no ve con malos ojos que el mandatario cordobés pelee por mantener en pie a Alternativa Federal frente a la posible estrategia del kirchnerismo de sumar gobernadores que estaban en ese espacio, lo cual dejaría muy desilachado al frente del peronismo no K. Sucede que el macrismo necesita que ese "tercer espacio" peronista llegue competitivo a las elecciones a fin de dividir la oferta opositora.

Este miércoles, Scharetti encabezará una cumbre de Alternativa Federal, junto a Sergio Massa, Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, para comenzar a definir el candidato presidencial de esa fuerza y su compañero de fórmula, luego de que la jugada de Cristina Kirchner acelerara los tiempos de cara al cierre de listas del 22 de junio.