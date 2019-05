Lejos de De Vido y Báez Nacionales 22 de mayo de 2019 Redacción Por Cristina no se saludó ni con De Vido ni con Báez, que se sentaron juntos e intercambiaron risas.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - En medio de un fuerte operativo de seguridad y acompañada por sus abogados, la ex presidenta Cristina Kirchner participó ayer de la primera jornada del juicio en su contra en la sala más grande de Comodoro Py, donde coincidió con los imputados Julio De Vido y Lázaro Báez, pero no los saludó.

La ex mandataria llegó última a la sala AMIA y se ubicó, por disposición del Tribunal, en la última fila de imputados pegada al vidrio blindex que separa a los acusados del público, que estuvo colmada de militantes, diputados kirchneristas y ex miembros de su Gobierno.

Al ingresar al recinto, Cristina Kirchner no saludó a ninguno de los otros imputados y sí estuvo atenta a la lectura de la acusación en todo momento y con diálogo permanente con su abogado Carlos Beraldi, ubicado a su lado.

Los detenidos Báez y De Vido estuvieron sentados uno junto al otro en la primera fila de la sala de audiencias, sin cruzar palabra con la ex presidenta.

El empresario, que fue trasladado hasta Retiro desde el penal de Ezeiza, y De Vido, que también llegó esposado desde Marcos Paz, intercambiaron algunas palabras y al comienzo del juicio hasta se permitieron risas.

En tanto, el "arrepentido" de la causa "Cuadernos" y ex secretario de Obra Pública José López fue ubicado en el sector de las querellas, bastante lejos de los lugares que ocuparon De Vido, Báez y Cristina Kirchner.

Entre quienes asistieron a Comodoro Py para acompañar a la ex mandataria estuvieron el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, con quien Cristina intercambió un cálido saludo; Taty Almeida; los diputados nacionales Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez, Horacio Pietragalla, Fernanda Vallejos y Victoria Montenegro, entre otros. También estuvieron la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y el titular de la CTA, Hugo Yasky, entre otros.