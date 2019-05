Comenzaron las entrevistas del programa "Mi lote" Locales 21 de mayo de 2019 Redacción Por Estos encuentros previos se extenderán hasta el próximo 5 de julio. Los precios de los lotes rondan entre $255.000 y $300.000.

FOTO JORGE BARRERA ENTREVISTAS PERSONALES. En la mañana de ayer, los vecinos comenzaron a ser entrevistados por el IMV.

El pasado viernes se cerró la plataforma de turnos del programa "Mi lote" con un total 1.169 interesados que comenzaron a presentarse en la mañana de ayer en el Instituto Municipal de la Vivienda.

Este nuevo programa habitacional brinda la posibilidad de acceder a un terreno para la construcción de vivienda, ha despertado un gran interés entre las familias rafaelinas.

Las entrevistas se extenderán hasta el viernes 5 de julio. "Normalmente de todas las familias anotadas, no todas se presentan", destacó el titular del IMV, Marcelo Bersano, quien destacó además que "con el correr de los días vamos a saber con más exactitud el número de familias que vamos a tener inscriptas", destacó.

En este primer contacto entre el Instituto y los interesados, se pone sobre la mesa todos los detalles del terreno (sólo se debe llevar el DNI en este primer encuentro). Precio, ubicación, modalidad de pago, etc, para poder tener el aval del rafaelino y seguir adelante con los trámites. Recordemos que son 45 terrenos en 2 sectores de la ciudad, uno en barrio Italia y el otro en el loteo municipal de “Mi tierra, mi casa”.

Los turnos ya se cerraron y la operatoria tiene un inicio y un fin en cuanto a ese tema, es decir, que aquel que no se anotó, no va a poder estar en este sorteo. Además, , ningún integrante del grupo familiar tendrá que ser adjudicatario de una vivienda o lote a través del Estado, el interesado/a no deberá ser poseedor - titular de una vivienda o lote de manera particular y será condición contar con una garantía solidaria para el pago de las cuotas.

El valor mínimo de cada lote es de $255.000, mientras que hay otros de $300.000. Esto tiene que ver con la superficie del mismo, que son de 200 m cuadrados y de 300 m cuadrados.

En tanto, el valor mínimo de cada cuota, asciende a $4.150, en un plan que se contempla de 60 cuotas mensuales. Claro está que existe también la entrega inicial, que ayuda a que las cuotas sean inferiores todos los meses.

"La demanda sigue estando muy alta y la necesidad de las familias de poder tener un lote y construir su sueño de la casa propia, sigue siendo muy importante. Y estas facilidades que otorga el Municipio ya no están en el mercado inmobiliario y todos sabemos que hoy salir a comprar un lote en el sector privado es muy complicado por la falta de valores y la falta de financiamiento", dijo Bersano.

El programa municipal “Mi Lote” forma parte de las políticas de vivienda impulsadas desde el IMV, que demandan una importante inversión del Estado local y que constituye una respuesta innovadora frente a las dificultades actuales que presenta el mercado inmobiliario local.