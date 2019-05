Lavagna confirmó su candidatura presidencial

BUENOS AIRES, 21 (NA).- El ex ministro de Economía Roberto Lavagna confirmó ayer que será candidato a presidente por Consenso 19 en las próximas elecciones y, mientras define su alianza con Alternativa Federal, se reunió con un grupo de sindicalistas encabezados por Luis Barrionuevo. El ex funcionario nacional anunció su postulación y anticipó también que estará en la reunión de Alternativa Federal donde comenzarán a definirse las reglas de juego de cara a las PASO.

"Soy candidato a presidente, después veremos detalles. El miércoles voy a llevar la propuesta del consenso que busca mantenernos al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro", sostuvo el ex funcionario nacional, luego de una conferencia que brindó ante estudiantes en el aula magna de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador (USAL).

Fuentes cercanas al economista señalaron a NA que Lavagna aún no decidió si se va a presentar dentro de Alternativa Federal o si irá con su propio espacio, denominado Consenso 19, aunque todo se encamina a cerrar filas con el espacio que integran Juan Schiaretti, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

Lo que sí es seguro es que no participaría de una eventual interna en la que esté la ex presidenta Cristina Kirchner, pero podría hacerlo en una compuesta solo por dirigentes del peronismo federal.

De cara al encuentro con Alternativa Federal, sin nombrar al líder del Frente Renovador, el economista explicó que "lo primero" que tienen que "resolver" los integrantes de Alternativa Federal es definir si alguno de ellos "se va a querer ir con Cristina o con el Gobierno".

"Esa es la primera respuesta que tenemos que tener, sino ¿vamos a hacer una PASO entre uno que se quiere ir para un lado, entre otro que se quiere ir para el otro lado, y nosotros que ratificamos Consenso 19? ¿Cuál es el sentido lógico de eso?", cuestionó Lavagna en declaraciones a Infobae.

En los últimos días, su equipo de campaña acusó a Massa de querer cerrar un acuerdo electoral con la ex presidenta, algo que fue negado por el entorno del ex diputado nacional.

En la USAL, Lavagna brindó una conferencia titulada "El futuro de la Argentina y búsqueda de consensos", en la que le pidió a los estudiantes "construir un futuro distinto y quebrar la continuidad de lo que se viene haciendo".

"Recurrentemente, durante todos estos años, la palabra dominante ha sido ajuste. Y esa palabra viene con un apéndice que es Fondo Monetario Internacional", señaló en el aula magna de la universidad.

En este sentido, el ahora precandidato presidencial propuso "subir la masa salarial y mantener las tarifas donde están porque no se las puede aumentar más".



CON SINDICALISTAS

El economista también se reunió en sus oficinas este lunes con sindicalistas liderados por Barrionuevo, uno de los primeros dirigentes que impulsó su postulación nacional.

Lavagna y los referentes sindicales coincidieron en la necesidad de que el próximo gobierno implemente "una política de mayor empleo para generar puestos de trabajo genuino".

Frente a la actual situación de desocupados, subocupados y monotributistas de "changas", el candidato a presidente de Consenso 19 indicó: "Un punto absolutamente central para el futuro es cómo pasamos de la idea de ajuste permanente, a la movilización de recursos productivos existentes, lo cual podría crear en el corto plazo entre 1.500.000 y 1.700.000 puestos de trabajo".

Asistieron al encuentro, además de Barrionuevo, Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (construcción), Amadeo Genta (Municipales Ciudad de Buenos Aires), Armando Cavalieri (Comercio), Roberto Fernández (Transporte), Omar Maturano (Ferroviarios), Carlos Acuña (Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio), Oscar Rojas (Maestranza), entre otros.