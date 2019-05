Hockey: empate de CRAR en Paraná Deportes 21 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

CRAR empató este sábado en Paraná ante Estudiantes B 3 a 3 en un intenso partido por la quinta fecha de la Copa de Plata del torneo Dos Orillas de damas, que organizan las Asociaciones Santafesina y Entrerriana de hockey. El elenco de Fabián Montesano no pudo cerrar un partido que tenía favorable en el trámite, ganando 3 a 1, pero hay que tener en cuenta que el CAE es el único equipo al que no pudo vencer en este certamen la escuadra rafaelina, ya que también habían empatado en la primera fase (1 a 1).

Los goles del Verde fueron convertidos por Victoria Bernardi, en dos oportunidades, y Abril Beltramino. Cabe mencionar, no obstante, que CRAR en primera división sigue puntero junto a CRAI, pero con un partido menos ya que tiene pendiente el compromiso ante Paraná Hockey. El resto de la jornada fue con balance positivo para las rafaelinas.

Este es el detalle: Sub 12: Estudiantes B 2 – CRAR 0.

Sub 14: Estudiantes B 2 – CRAR 5 (Maitena Dubas -3- y Guadalupe Elsener -2-).

Sub 16: Estudiantes B 0 – CRAR 1 (Guadalupe Vannay).

Sub 18: Estudiantes B 0 – CRAR 2 (Abril Beltramino y Guadalupe Vannay).

Reserva: Estudiantes B 3 – CRAR 1 (Micaela Chazarreta).

Primera: Estudiantes B 3 – CRAR 3 (Victoria Bernardi -2- y Abril Beltramino).

Los demás resultados de la jornada en primera división fueron: Alma Juniors 1 – Paraná Hockey 1; CRAI 4 – Paracao 0 y UNL 0 – Universitario 2.

Posiciones primera: CRAR y CRAI 10 puntos; Alma Juniors 8; Paraná Hockey, Estudiantes B y UNL 5; Universitario y Paracao 4.