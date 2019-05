Gran Outlet: "fueron jornadas muy positivas"

Pasó el "Gran Outlet en el centro" por nuestra ciudad y los resultados fueron positivos y sorprendentes. Incluso para los propios comerciantes que buscan salir de este año algo negativo, inmersos en la crisis nacional que golpea a todos los sectores.

La convocatoria de los dos días estuvieron por encima de las expectativas, a pesar de la mala jugada del tiempo, que no dejó que los eventos programados por los dirigentes del CCIRR se llevaran a cabo con total normalidad.

Florencia Muriel, presidenta del Paseo del Centro Comercial, expresó que "estamos muy contentos, tuvimos una experiencia positiva a pesar del mal tiempo, ya que no pudimos cumplir con el espectáculo pactado. Pero más allá de eso se vivió un clima muy alegre y muy ameno", sostuvo.

En tanto, dijo que "mucha gente transitó el bulevar estos os días y por lo que dialogamos con algunos comerciantes este fin de semana, les fue muy bien, a pesar de que venían en caída y de que se nota que estamos en una crisis", contempló. Recordemos que más de 50 comercios se sumaron a la propuesta que ofrece entre viernes y sábado descuentos y promociones importantes, que van desde el 10% al 60%, según lo establecido por cada comerciante. Las formas de pago también varían según lo dispuesto por cada local comercial, siendo las mismas, contado efectivo, débito, crédito en una o varias cuotas consignaron desde Paseo del Centro.

Además, hubo banderines, pizarrones, banners y otros elementos instalados en las veredas para comunicar el Gran Outlet. Los comerciantes adheridos a la campaña definieron una estética especial para exponer sus productos de outlet en plena calle, frente a las fachadas de sus negocios, como también dentro de sus locales y en sectores delimitados. "Los comerciantes son muy positivos, se acercó muchísima gente y la mayoría aseveró que no fueron los clientes habituales, sino que se acercaron gente nueva. Además se sumó mucha gente de la zona, que nos hizo llegar las felicitaciones", analizó.

El último sábado el bulevar Santa Fe se convirtió en una peatonal, desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Jefatura de Policía, y de esta manera facilitó el desplazamiento de las personas que se acerquen a recorrer el centro. Por eso, tanto los automovilistas como los motociclistas tuvieron que usar las calles perpendiculares al bulevar, y no pudieron circular por el centro. "Sumar más comercios y nos quedó pendiente tener mayor cantidad de espectáculos, que por una cuestión de tiempos no llegamos. Queremos que haya mucho movimiento en el centro y fuimos pensando espectáculos para eso", sostuvo Muriel al respecto y agregó que "hubo mucho movimiento, por redes sociales también, donde a pesar del clima los comercios indicaban que todo seguía en pie", destacó.

Desde Paseo del Centro quedaron muy conformes con el trabajo Municipal, sobretodo con la GUR. "Hizo que los comerciantes se animen a sacar un perchero a la calle, a mostrar más su mercadería", finalizó.