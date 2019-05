Ben Hur consiguió el título en quinta Deportes 21 de mayo de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA, DIVISIONES INFERIORES

FOTO PRENSA BEN HUR CAMPEONES./ Los chicos benhurenses festejando en la lluviosa tarde del sábado.

El sábado se disputó la penúltima fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores, que ya tuvo festejos de campeonatos.

Ben Hur se consagró en quinta división al vencer a Unión de Sunchales por 3 a 2 y aprovechar el empate de Ferro con Sportivo Norte 0 a 0. Así le sacó 5 puntos, antes del enfrentamiento que tendrán en la última fecha cerrando el torneo. El elenco dirigido por Horacio Willener se mantiene invicto, con 8 triunfos y un empate.

Además, Atlético de Rafaela (libre en esta jornada) agregó la categoría infantil 2007 al título en novena división (si bien lleva 3 puntos de ventaja, en la última fecha juega con Quilmes que no tiene esa categoría). Las demás divisiones se definirán en la última fecha, si no hay algún desempate.

Estos fueron los resultados:

Quinta división: Peñarol 2 (Antonio Cignetti y Nahuel Nuñez) - Quilmes 1 (Patricio Buffa); Libertad 0 - 9 de Julio 2 (Martín Sterren y Manuel Grana); Ben Hur 3 (Marcos Rodriguez, Tobías Seguro y Manuel Crettier) - Unión 2 (Leider Fissore y Tiago Bilan); Sp. Norte 0 - Ferrocarril del Estado 0 e Independiente de San Cristóbal 0 - Brown de San Vicente 5 (César Berazategui -3-, Facundo Hang y Joaquín Maugeri).

Sexta división: Peñarol 3 (Nicolás Gallardo, Francisco Lobaiza y Maximiliano Pandolfi) - Quilmes 1 (Milton Ramirez); Libertad 1 (Erik Iturre) - 9 de Julio 0; Ben Hur 1 (Joaquín Taborda) - Unión 2 (Julián Kerk -2-); Sp. Norte 2 (Isaías Saban y Jorge Peralta) - Ferrocarril del Estado 2 (Uriel Sandoval y Marcos Ramirez). Independiente de San Cristóbal le gana puntos a Brown, que no presenta divisional.

Séptima división: Peñarol 2 (Esteban Aimar y Lautaro Rodriguez) - Quilmes 1 (David Ramirez); Libertad 0 - 9 de Julio 0; Ben Hur 2 (Luciano Bravo y Thiago Comba) - Unión 2 (Uriel Porra -2-); Sp. Norte 1 (Santiago Ledezma) - Ferrocarril del Estado 4 (Lautaro Waiman -2-, Santiago Parola y Tomás Chaparro); Independiente 0 - Brown 4 (Fabricio Sacco, Valentín Pepe y Facundo Isla -2-).

Octava división: Peñarol 2 (Joel Bonifacio y Brian Bork) - Quilmes 1 (Gianluca Guenzi); Libertad 1 (Genaro Aguirre) - 9 de Julio 0; Ben Hur 0 - Unión 0. Ferro le gana puntos a Sp. Norte y Brown a Independiente, por no presentación de las respectivas divisionales.

Novena división: Libertad 0 - 9 de Julio 0; Ben Hur 0 - Unión 3 (Diego Ruata, Thiago Strack y Julián Villarruel); Sp. Norte 0 - Ferrocarril del Estado 2 (Maximiliano Chazarreta -2-) e Independiente 0 - Brown 3 (Javier Alegre -3-). Peñarol le gana puntos a Quilmes, que no presenta divisional.

Novena especial: Peñarol 0 - Quilmes 1 (Jeremías Ludueña); Libertad 0 - 9 de Julio 2 (Germán Rojas y Geremías Tomasini); Ben Hur 2 (Genaro Simondi y Juan Gorosito) - Unión 0.

Infantiles 2007: Quilmes 0 - Peñarol 0; 9 de Julio 1 (Uriel Cabrera) - Libertad 2 (Esteban Gonzalez y Máximo Junco); Unión 0 - Ben Hur 2 (Nahuel Veren y Bautista Ferreyra); Brown 2 (Felipe Varisco -2-) - Independiente 0. Ferro le gana puntos a Sp. Norte, que no presenta divisional.

Infantiles 2008: Quilmes 0 - Peñarol 1 (Benjamín Zanabria); 9 de Julio 0 - Libertad 1 (Catriel De los Santos); Unión 1 (Alexis Ledesma) - Ben Hur 0; Ferrocarril del Estado 1 (Mirko Grazziotto) - Sp. Norte 1 (Thiago S.) y Brown 0 - Independiente 1 (Mateo Bracaccini).



LAS POSICIONES

Quinta división: Ben Hur 25 puntos (campeón); Ferro 20; Atlético 14; Brown 13, en los primeros puestos.

Sexta división: Atlético 24; Ben Hur y Unión 21; Ferro 20; Libertad y Peñarol 16, en los primeros puestos.

Séptima división: Atlético 21 puntos; Unión y Libertad 18; Brown 16; 9 de Julio y Ben Hur 13, en los primeros puestos.

Octava división: Atlético y Peñarol 20 puntos; Ferro 18; Brown y Libertad 17; 9 de Julio 16, en los primeros puestos.

Novena división: Atlético 27 puntos (campeón); Unión 24; Ferro 17; Brown 15; Ben Hur 12, en los primeros puestos.

Novena especial: Ferro 25 puntos; Atlético 24; Ben Hur 21; Unión y 9 de Julio 16, en los primeros puestos.

Infantiles 2007: Atlético 27 puntos (campeón); Ferro 22; Libertad 21; Ben Hur 19, en los primeros puestos.

Infantiles 2008: Unión 24 puntos; Atlético y Libertad 22; 9 de Julio 21; Ben Hur 15, en los primeros puestos.

Próxima fecha (última): Brown vs. Sp. Norte; Ferro vs. Ben Hur; Unión vs. Libertad; 9 de Julio vs. Peñarol y Quilmes vs. Atlético Rafaela. Libre: Independiente de San Cristóbal.