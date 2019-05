Inauguraron remodelación en una escuela

SAN CRISTOBAL. - El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti, y el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, inauguró este lunes las obras de remodelación del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Nº 409 "General Manuel Belgrano" de esta ciudad.

Se realizó la construcción del cielorraso del salón, con financiación a través del programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores con un aporte de $ 452.650.

“Esta obra permite tener un espacio en muy buenas condiciones para todas las actividades propias de la escuela y de la comunidad. La remodelación surgió por una iniciativa del senador Michlig y se pudo concretar en un esfuerzo conjunto que hacemos desde el gobierno de la provincia”, expresó Lifschitz.

“Esto que vemos en esta escuela, un esfuerzo permanente para lograr que la educación avance, lo vemos en cada uno de los más de 5 mil establecimientos educativos de la provincia, donde todos los días pasan cosas importantes por la iniciativa de los docentes y directivos, el esfuerzo de la comunidad local y los gobiernos locales, y el trabajo que hacemos desde el gobierno provincial”.

“Entre todos construimos un gran proyecto educativo que muestra sus logros año tras año, que se destaca a nivel nacional por la calidad de educación y por el rendimiento en las pruebas nacionales que siempre nos ubican en los primeros lugares; también por el nivel de inclusión educativa que hemos logrado porque para nosotros la calidad de la enseñanza y lograr que esa enseñanza llegue a todos y todas es un compromiso y ninguna de las dos cosas es más importante que la otra”.

“Prácticamente el 99% de los niños de la provincia termina la escuela primaria y venimos creciendo sostenidamente en la cantidad de jóvenes que terminan el secundario. Entre 2007 hasta la actualidad hemos inaugurando más de 200 nuevas escuelas secundarias, además estamos implementando el programa Vuelvo a Estudiar para reinsertar a jóvenes al sistema educativo y lograr que finalicen los estudios secundarios”, aseguró Lifschitz.

"Estos son logros importantes, y nada de esto se podría hacer sino existiera el trabajo desde abajo de los docentes y directivos que son tan importantes y sin ellos no podríamos soñar por una sociedad mejor, con más oportunidades para todos, porque la llave para lograrlo está en tener una educación que llegue con la mejor calidad a todos y todas”, concluyó el gobernador.



TRABAJO CONJUNTO

Por su parte, Michlig agradeció la presencia del gobernador y destacó la puesta en valor “de este lugar de encuentro, donde los chicos pueden realizar distintas actividades y que también está abierto a toda la comunidad ya que se realizan distintos eventos”.

“Esto se pudo realizar gracias al programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores, que se concretó cuando Antonio Bonfatti era gobernador de la provincia, que es tan importante porque en cada localidad o pueblo chico estamos ayudando. Es una muestra de lo que se puede realizar en conjunto y hoy nos permite tener este espacio revalorizado”, finalizó.

A su turno, el intendente local, Horacio Rigo, expresó que “este SUM ha sido construido con mucho esfuerzo de cooperadora, con muchos beneficios que se han hecho para poder llegar. Faltaba esto para culminarlo que era este cielo raso, esta nueva iluminación, para que realmente quede no solo al servicio del establecimiento educativo, si no también al servicio de la comunidad”.

La directora de la Escuela N° 409, Silvia Saloum, dijo que “hoy ocurre algo muy importante, este espacio fue gestado desde hace muchas generaciones. En la década del 70 empezó a surgir una idea que se fue proyectando a través de los años y hoy otra etapa de este SUM está culminada, un sueño de todos, de una comunidad”.



NUEVA DELEGACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Previamente, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, encabezó la inauguración de la nueva Delegación de la cartera laboral en la ciudad de San Cristóbal. La misma tiene como objetivo optimizar los servicios y atención que se brinda a la ciudadanía y mejorar las condiciones de los trabajadores del Estado provincial.

La puesta en valor demandó una inversión de $ 100.000, cuenta con una superficie de 44 metros cuadrados donde funcionará la delegación del ministerio y la Caja de Pensiones Sociales para la recepción de trámites y denuncias así como para asesoramiento jurídico gratuito.

Al respecto, el gobernador expresó que “teníamos un compromiso que pudimos cumplir, desde hoy el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene una presencia directa en San Cristóbal y cuando las empresas o los trabajadores requieran la intervención no van a tener la necesidad de recurrir a la ciudad de Santa Fe”.

“Es parte de todo el proceso de descentralización que venimos llevando adelante en un departamento como San Cristóbal, con ciudades muy dinámicas como San Cristóbal, Ceres, Suardi y San Guillermo. Vamos cumpliendo con el objetivo de lograr un gobierno con más presencia en el territorio”, finalizó el gobernador.

Por su parte, Genesini expresó que “esta inauguración es muy importante porque se abre un nuevo espacio que va a ser de consolidación de derechos y garantías para los sectores que son los más desfavorecidos en nuestra sociedad, como el sector trabajador que necesita la protección del Estado”.

“Va a ser un espacio de diálogo social, de trabajo y de garantías de derechos para el conjunto de los trabajadores y la sociedad en general porque, sin ninguna duda, como le va a los trabajadores determina como le va a la sociedad”, agregó.

Finalmente, destacó que “en el país es difícil generar ámbitos de debate y aquí en Santa Fe hemos logrado una convivencia en conjunto, más allá de los colores políticos, teniendo en cuenta que dialogando avanzamos en conjunto y este será un espacio que va a replicar esa filosofía que hemos construido en conjunto”.

Del mismo modo, Horacio Rigo afirmó que “es una muy buena noticia para la ciudad tener una delegación de la secretaría de Trabajo y que esté trabajando en un lugar acorde con la Ley N°5110. Estaba funcionando hasta el día de hoy en un predio que tenemos en comodato, que es las estación de trenes del ferrocarril Belgrano. Ahora van a estar en un lugar mucho más cómodo, más accesible. Esto es hablar de un Estado provincial presente, no solo en las grandes capitales, si no en este norte provincial que muchas veces ha sido olvidado”.