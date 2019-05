Ajedrecistas del CECR con una destacada labor Deportes 21 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA AJEDREZ CECR DELEGACIÓN./ Se destacó en San Cristóbal.

Se desarrolló la I edición del calendario de la Federación Rafaelina de ajedrez en San Cristóbal. El certamen se disputó bajo sistema suizo, a cinco rondas. La delegación del Centro Empleados de Comercio estuvo integrada por los siguientes ajedrecistas: Fioramonte Aarón, Angeleri Joaquín, Solís Lázaro, Fioramonte Franco, Santillán Victoria, Stenderup Tobías, Hilgert Gonzalo, Saucedo Dylan, Gallo Valentín, Hevia Lautaro y Hevia Gerónimo.

Destacada labor tuvieron la mayoría de los representantes de la mencionada institución. En la categoría Sub 8 obtuvo el segundo puesto Fioramonte Aaron y el cuarto lugar Angeleri Joaquín.

En la categoría Sub 10 Solís Lázaro; Fioramonte Franco y Victoria Santillán obtuvieron el tercero, quinto y octavo puesto respectivamente, mientras que en Sub 12 se consagró campeón Tobías Stenderup.

En la categoría Sub 14 obtuvo el primer lugar Gonzalo Hilgert y Dylan Saucedo (Grau) ocupó el sexto lugar. En tanto, en la categoría Sub 16 consiguió el primer puesto Gerónimo Hevia, en tanto en la categoría Libres por sistema de desempate consiguió el segundo lugar Lautaro Hevia, de buena actuación con solo quince años.

Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes. Es muy importante el esfuerzo que realizan estas escuelas, que con su presencia difunden el ajedrez rafaelino con desempeños distinguidos.

Atendiendo la petición de la comunidad se recibirán inscripciones para integrarse a la Escuela de Ajedrez del Centro Empleados de Comercio de Rafaela, las mismas son limitadas.