Rafaela una ciudad que crece en la generación de eventos

Rafaela crece en obras y programas que sirven a la inclusión, la educación, el desarrollo social, el trabajo, la salud, el deporte y la recreación, cuestiones que apuntan de manera concreta a mejorar la calidad de vida de los vecinos, generar empleo, trabajo local e impulsar el movimiento económico de la ciudad.

Surge con fuerza el concepto que repite de manera insistente el intendente Luis Castellano: “para hacer frente a la crisis, entre todos, debemos cuidar a Rafaela”.

La idea engloba no sólo al Municipio y sus vecinos; existen otros engranajes que son fundamentales como las empresas, instituciones, industrias y comercios.

A partir de la internalización del término “cuidar a Rafaela”, la gestión que encabeza Luis Castellano viene poniendo manos a la obra para potenciar el movimiento turístico con la idea de proponer a Rafaela como una ciudad de eventos.

Distintos encuentros que se convirtieron en tradicionales, como la competencia de Turismo de Carretera, el Festival de Teatro Rafaela, la Exposición Rural, el Congreso Internacional de Comercio Exterior, los diferentes torneos de fútbol infantil organizados por nuestros clubes, son la piedra basal para una importante cantidad de acontecimientos que convocan a miles de visitantes cada vez que se realizan demostrando, también, la fortaleza del fuerte entramado público – privado que se ha generado entre el Estado local y las instituciones organizadoras.



Eventos



La carrera de Turismo de Carretera es uno de los eventos con mayor convocatoria del año. Se correrá el domingo 26 de mayo, pero la actividad mecánica es mucho más abarcadora, ocupando la atención de sus fanáticos desde varios antes.

Pero no todo culmina con la disputa de la Carrera de los 100 años y los 2 Millones. El folclore del TC se empieza a respirar en la ciudad desde los días previos con la llegada de los visitantes que, incluso, programan sus vacaciones para acercarse a Rafaela.

La ciudad se prepara para tener un movimiento comercial importante. Hoteles, restaurantes, lugares de diversión, comercios tendrán durante casi una semana el beneficio de albergar a una cantidad de visitantes que les permitirá afrontar este momento complejo con buenas ventas.

Rafaela crece y su movimiento turístico genera beneficios. Es en ese tipo de acontecimientos en donde el Municipio fundamenta que, con el trabajo coordinado, se provoca una ola anticíclica que permite afrontar este momento complejo.

Al respecto, el Intendente dijo que “el año pasado, fueron más 60 mil los turistas que estuvieron presenciando diferentes eventos y, juntos, debemos potenciarlo porque a través de la realización de eventos deportivos, culturales, de exposición, se potencia la economía local y cuidamos la ciudad en momentos difíciles”. “La ciudad compite turísticamente con un calendario de eventos”; afirmó.

Otro de los eventos que pone a Rafaela en la consideración nacional es el Festival de Teatro que se desarrollará del 16 al 21 de julio.

Artistas locales, regionales y de relevancia nacional e internacional se instalarán en el mes de julio ocupando distintas salas y espacios alternativos con diversos espectáculos que convocarán no sólo a espectadores sino también a la prensa especializada.

La trascendencia que ha tomado el Festival de Teatro Rafaela es otro de los encuentros que nos caracteriza como ciudad de eventos. También esta es una instancia movilizadora de la economía local y que ayuda a que, de manera conjunta, cuidemos a Rafaela.

Un evento tradicional que convoca al campo y la ciudad es la Exposición Rural de Rafaela. Con el apoyo de la Municipalidad de Rafaela, la Expo Rural se desarrollará del 22 al 25 de agosto en las amplias instalaciones de la Sociedad Rural de nuestra ciudad.

Este año será la Centésimo décimo segunda edición y el Municipio estará presente mostrando todas las acciones y programas que viene desarrollando en beneficio de todos los vecinos para que sus visitantes los conozcan y vean porqué Rafaela continua su desarrollo más allá de los tiempos difíciles que estamos transitando.







Rafaela en letras



Poniéndose a tono con el impulso que la ciudad está tomando en materia turística, el Gobierno Municipal, a través del programa Artentapiales, le dio forma a una intervención artística en el acceso sur de la ciudad.

Sobre el final de la ciclovía, se instaló el nombre de Rafaela en letras gigantes resultando un atractivo visual especial para todos los habitantes y visitantes que se acercan al sector para obtener una foto que alimente los recuerdos de una ciudad que avanza en su presente pensando en su futuro.