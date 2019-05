"Estuvimos al borde del nocaut" Deportes 21 de mayo de 2019 Redacción Por Carlos Trullet fue autocrítico respecto del rendimiento de la BH frente a Achirense en la primera final de la Región Litoral Sur.

FOTO M. LIOTTA PENSANDO EN LO QUE VIENE./ El entrenador deslizó que puede haber algún cambio en la vuelta.

En el análisis post-partido del domingo, con victoria por 2 a 1 de su equipo ante Achirense, Carlos Trullet pudo rescatar pocas cosas positivas, aparte de la más importante sin dudas, como la victoria. Sus respuestas fueron casi como un mensaje a través de los medios sobre la necesidad de mejorar de cara a la revancha, porque no todos los días se cuenta con la dosis necesaria de fortuna como para sostener un resultado necesario.

"A esta altura todos los partidos son duros y los rivales difíciles. Nosotros estamos acompañados por la suerte, por ese porcentaje de azar que nos permite seguir adelante. Lo nuestro hoy ha sido pobre, ha sido un premio al orden en algún momento, a la entrega, pero hubo mucho nerviosismo. Creo que el empate que lograron en una jugada totalmente controlada generó mucho nerviosismo y perdimos la seguridad defensiva que normalmente tiene este equipo. Pero contamos con individualidades que te pueden generar, entró muy bien Vera e hicieron con Ochoa una jugada que termina en gol, porque precisamente tenemos esas individualidades", expuso desde la primera pregunta en cuanto al encuentro.

Reconoció que "ellos nos perdonaron las que tuvieron, un par muy claras y el fútbol es también el aprovechamiento de las oportunidades. Pero seguramente nosotros para ellos seremos también un rival duro".

Sin tratar de encontrar paliativos a la performance, ahondó en que "los dos equipos estamos jugando una final, quizás nosotros lo sentimos más por ser locales y tener la obligación mayor de ganar. Pero de esta manera se va a hacer cada vez mas difícil sino mejoramos algunos aspectos. A lo mejor con algún cambio, porque es repetitivo nuestro rendimiento en cuanto a posesión de pelota y si le sumamos que estuvimos inseguros, se complica mucho".

Una de las cosas que admitió que no pueden volver a repetirse, fue la falla en el gol visitante. "Yo digo que hubo una falta de decisión de Kummer de hacerle correr la pelota al arquero, no se si Astrada la pide o no. Tengo que hablar con ellos, luego terminaron chocando y le quedó la pelota al rival. Son cosas que no pueden pasar. Son desentendimientos, producto un poco también de la juventud de Astrada. Porque si bien él tiene un montón de méritos en estas etapas, pero también está aprendiendo algunas cosas, el oficio en partidos claves. Tiene que gritar más, tratar de controlar la pelota y no puñetear a veces. Son cosas del aprendizaje en plena competencia".

De cara a la revancha, sobre cómo se puede plantear, respondió que "como cuando el rival está obligado a salir a buscar, nosotros nos pararemos de contra, pero tendremos que agregar algo mas de juego, defendernos con la pelota. Porque sino el rival de tanto ir te emboca. Es lo que nos está costando, tenemos nuestras limitaciones y hay que tratar de disimularlas de la mejor manera posible".

Otro dato que está viendo el entrenador benhurense de los últimos rivales, a diferencia de su escuadra, es que "lo que me sorprende de los equipos es la velocidad, que a nosotros nos falta para las contras. Hoy cuando entró Vera nos sirvió y solucionamos un poco eso".

Volviendo al pasaje más negativo de Ben Hur en el partido, el arranque del segundo tiempo, analizó que "creo que los nervios, la ansiedad, porque el jugador lo sabe, hizo que nos cueste bastante en esa parte. Estuvimos al borde del nocaut, con algunas jugadas desgraciadas, pifiando a veces. Pero yo creo que podemos jugar mejor de lo que lo hicimos hoy".

Buscando aferrarse a esa aspiración de ver un rendimiento superior, Trullet acotó que "reitero que hace un tiempo cuando cambiamos para mejorar la parte defensiva, nos costó más generar juego, sobre todo porque contamos con un chico de 17 años (Castellano) en parte para esa función y es natural que le cueste".