McLarenGT: detalles del nuevo superauto contados por el argentino que lo diseñó Automotores 21 de mayo de 2019 Redacción Por El tucumano Esteban Palazzo contó los secretos del nuevo deportivo de la marca británica.

En 2010, Esteban Palazzo empezó a trabajar como diseñador en McLaren. Y al igual que la división de automóviles de la marca británica (no así el equipo de Fórmula 1), el trabajo de este tucumano no ha dejado de crecer. Ahora presenta un nuevo modelo, el GT, un vehículo que sin perder la deportividad de la compañía de Woking se propone ofrecer mayor confort y espacio interior, todo un desafío para un superdeportivo. “Está diseñado para que dos personas puedan viajar con mucho equipaje. Tiene más capacidad que un Ford Fiesta con los asientos rebatidos, son 570 litros. Podés transportar esquís, una bicicleta o un bolso de palos de golf”, detalló Palazzo en Vorterix.

El tucumano contó que el “desafío más grande fue llevar el ADN de diseño de McLaren a un vehículo GT. Un auto que va a convivir con la ciudad y la ruta, con un cliente que lo use a diario. Teníamos que pasar el ADN del Senna, algo extremo, a un vehículo más elegante y dócil como lo es el GT”. Para ejemplificarlo mejor, hizo una analogía: “un levantador de pesas desarrolla un físico específico y un velocista de 100 metros desarrolla otro tipo de físico. Cada cuerpo tiene una orientación, entonces nuestro desafío fue que nuestro diseño pueda contar una historia de potencia y altas prestaciones, pero que al mismo tiempo pueda hablar de elegancia y de largos viajes en la ruta”. Entre los detalles de estilo del modelo, Palazzo puntualizó en que si se observa la “vista lateral, el voladizo delantero es mucho más largo que el trasero, que es lo opuesto a lo que normalmente hacemos. Eso es para darle una imagen más señorial, ese efecto de Gran Turismo. Una línea más clásica que lo que nosotros solemos hacer”.

Pero este GT no deja de ser una bestia con un motor V8 biturbo de 620 caballos de fuerza que puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 segundos, de 0 a 200 km/h en 9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 326 km/h. Este deportivo tendrá se venderá en Inglaterra con un precio de 163.000 libras esterlinas.

Palazzo explicó que para este modelo “hemos desarrollado con la Universidad de Cambridge un sistema de predicción de carretera, con el que puede saber cómo está la ruta en los próximos kilómetros para ir adaptando la suspensión de acuerdo a lo que va a pasar, pudiendo hacer los ajustes en 2 milisegundos”. El diseñador argentino aclaró que con el GT “llevamos la velocidad y ese carácter extremo de McLaren a un auto para hacer un viaje largo. No perdemos las cualidades dinámicas, en absoluto. Como los otros modelos este también cuenta con un switch adentro en el que tenés opciones Comfort, Sport y Track. Si elegís esta última opción, la suspensión se pone firme y podés meterte en un circuito y sos un animal. Le dimos mayor elasticidad a las cualidades del auto. Básicamente le agrandamos el currículum”.

Según precisó Palazzo, “este vehículo es la respuesta para esos clientes que esperaban un auto más amplio y más confortable”. Pero insistió con que “en McLaren nunca vamos a hacer un SUV”. El tucumano también contó algunos secretos del interior. Por ejemplo, que el GT “va a ofrecer la opción de un revestimiento en cachemir, un material que normalmente se utiliza para hacer sacos o vestidos”. Y que para el revestimiento del piso del baúl, se desarrolló junto a la NASA un material ultra resistente que se llama superfabric. “Tirale una colección de navajas que está todo bien” bromeó el diseñador. Finalmente, Palazzo resaltó que en esta ocasión fue él “el encargado de llevar este diseño lo más puro posible a la producción, pero ha sido el resultado de un equipo de diseñadores buenísimo”. También adelantó que “pronto van a poder ver algo nuevo, que será algo muy distinto, muy increíble”. Y que todavía lo sorprende el lugar que ocupa en el mundo del automóvil: “nunca me imaginé que mis sobrinos iban a jugar con el Lego de un auto diseñado por mi. Es una locura". (Fuente: Clarín).