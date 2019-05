Lexus inició preventa de modelos IS y RC Automotores 21 de mayo de 2019 Redacción Por El Lexus IS llega en dos versiones, una naftera y otra híbrida. Mientras que el Lexus RC también ofrece dos alternativas diferenciadas por el sistema de audio.

Lexus, la marca japonesa de vehículos de lujo, inició la preventa de sus modelos IS y RC, que se sumarán próximamente al portfolio de la marca en el país. Los interesados en conocer toda la información sobre el nuevo sedán y la nueva coupé podrán acercarse al concesionario oficial Takumi, en Recoleta, Buenos Aires.



LEXUS RC

Este modelo llegará a nuestro país en su versión 350, equipada con el paquete deportivo F-Sport. Estará configurado con un motor naftero 3.5 litros V6 de 315 CV que se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades Sport Direct-Shift con inteligencia electrónica. La RC cuenta con un sistema multimedia con pantalla de 10,3”, GPS y TV Digital. El precio es de 89.000 dólares. Además, puede equiparse con el audio Mark Levinson y 17 parlantes. En este caso, su valor asciende a 91.000 dólares.



LEXUS IS

Su tercera generación desembarcará en Argentina desde Japón con dos versiones: IS 300 naftera y IS 300h híbrida. La primera está equipada con un motor 2.0 litros con turbo de 245 CV acoplado a una transmisión es automática de 8 velocidades Sport Direct-Shift. Además, cuenta con el paquete deportivo F-Sport. Su precio es de 64.050 dólares. La segunda está provista de un motor naftero de 2.5 litros que se asocia a otro eléctrico para entregar una potencia combinada de 219 CV. El sistema Lexus Hybrid Drive (LHD) combina inteligentemente y de manera continua las ventajas de contar con ambos impulsores. Su precio es de 57.900 dólares. Los modelos ofrecidos por Lexus en Argentina cuentan con una garantía transferible de cinco años o 150.000 km (lo que ocurra primero). Adicionalmente, se ofrece una garantía de ocho años para el sistema híbrido.



JACS MOTORS

BAJO LOS PRECIOS

Mientras tanto, bajo el claim “Subí. Los precios bajan“, JAC Motors Argentina anunció su nuevo listado de precios con una reducción de unos mil dólares para todos sus productos y lanzó la garantía más amplia de todo el mercado. Siete años o 150.000 kilómetros para los SUV JACS2, JACS3 y JACS5 y cinco años o 150.000 kilómetros para la pick-up JACT6 y el utilitario JACX200. “En un mercado altamente competitivo buscamos la satisfacción total del cliente en todas las variables que resultan de vital importancia a la hora de decidir la compra del producto: seguridad, diseño, conectividad, tecnología, comodidad, precio y garantía. Es por ello que, de un tiempo a la fecha, venimos trabajando fuertemente para ofrecer una opción de compra verdaderamente viable y funcional, en el presente y en el futuro”, afirmó Ximena Castellani, Gerente de Marketing de JAC Motors. “Los atributos diferenciales de la marca son perceptibles desde el primer contacto con el vehículo. Y, para completar íntegramente la ventaja competitiva de cada uno de los productos diseñamos esta nueva ecuación de producto/precio/garantía”, agregó. JAC Motors cuenta con una amplia red de cobertura nacional con 15 concesionarios oficiales, con locales de venta y servicio de posventa exclusivos preparados con cuatro test drive en: Tierra del Fuego, Misiones, Santa Fe, Neuquén, Córdoba, Mendoza, Salta, Chaco, Tucumán, CABA y Buenos Aires.



LOS NUEVOS VALORES

JACS2 1.5 MT Luxury: u$s 14.490; JACS2 1.5 MT Intelligent: u$s 15.990; JACS3 1.6 MT: u$s 17.990; JACS3 1.6 CVT Intelligent: u$s 20.990; JACS5 2.0T DCT Intelligent: u$s 27.990; JACT6 2.0 4×2 DC 6MT: u$s 23.990; JACT6 2.0 4×4 DC 6MT: u$s 27.490 y JACX200 2.0 CS 6MT: u$s 23.890.