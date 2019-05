Selección: los socios de siempre

Ya estamos en plena cuenta regresiva para la Copa América y para ese partido debut que el combinado nacional, tendrá ante los "Cafeteros" el sábado 15 de junio en Salvador de Bahía.

De manera que dejaremos a un costado las conjeturas, para trabajar sobre los hechos, materia prima fundamental para validar cada una de las observaciones periodísticas y despojarnos de prejuicios y subjetividades.

En los últimos días, Lionel Scaloni entregó una interminable lista de jugadores, para después decantarla y confirmar el 30 de mayo, los 23 que primero viajarán a San Juan para medirse ante Nicaragua -sparring de turno en las previas de los torneos importantes- y que luego volarán hasta ese primer objetivo frente a la selección de Colombia.

Las decisiones del nobel entrenador no sorprenden en general y plantean alguna reflexión en lo particular; la ausencia de Sergio Romero, por ejemplo, histórico custodio del arco argentino en la última década, cancela esa línea recta de aportes a la causa y pasa a páginas interiores, su invalorable trabajo y su condición de hombre récord para el puesto en el equipo mayor.

El otro caso es el de Nicolás Otamendi, que a pesar de no encontrar una continuidad, por diferentes factores en esta gestión de Scaloni, su experiencia le ha permitido sobrevivir al ajuste, para quedar parado como un referente, de los pocos que comparativamente, tienen algo más de futuro con la casaca albiceleste.

También debe señalarse que en la obstinada y hasta imprudente estrategia de renovar aquel staff, el actual técnico no logró consolidar una dupla de centrales confiables, que le transmitieran certezas para mandar a retiro a otro de los integrantes de esa herencia, para reemplazarlo de manera indiscutida, ergo, ahí está Otamendi, preparado para hacerse cargo del nuevo desafío copero.

Las convicciones de Scaloni, que todavía no han superado los avatares de las grandes presiones que provocan los torneos de mayores exigencias, lo muestran firme por ahora, con la ratificación de jugadores cuyo rodaje internacional no lo respaldan de manera rotunda, pero que encontraron buen eco, en algunos partidos de los jugados en este ciclo; los casos de Giovanni Lo Celso y Leandro Paredes, que a pesar de la incipiente relación con la Selección Mayor (lleva disputados 11 partidos). El ex Boca se ha erigido como un volante confiable y una pieza de valor en este tiempo de renovación.



DUPLA DE ACERO

Cómo resistirse a la realidad. Los goles y la jerarquía de Sergio Agüero se impusieron. Aquella Selección renovada con Mauro Icardi como emblema, Paulo Dybala en el papel de ladero y Lionel Messi como misterio, devino en lo aparentemente confiable de siempre, con la dupla Messi-Agüero como caras visibles.

Lo primero que conviene señalar es que la presencia de Kun Agüero en la lista es un acto de una total justicia. Sólo la necedad podría haber dejado afuera al atacante estrella de Manchester City. Pero lo que soñó en su interinato Scaloni se derrumbó con el andar de la temporada.

También sucedieron imponderables, como la inexplicable declaración de Icardi de noviembre luego de una victoria por 2-0 ante México, donde se manifestó "feliz de integrar ahora, un vestuario con buenos códigos".

Otro factor determinante es la actualidad de Icardi en el Inter. El delantero rosarino de 26 años entró en conflicto con los dirigentes del club milanés y estuvo marginado del equipo durante un mes. Volvió con flojos rendimientos. En 2019 disputó 13 partidos y anotó tres goles. Los números de la temporada tampoco son brillantes: 16 festejos en 35 encuentros.

El caso de Paulo Dybala es más peculiar. Muchos imaginaron una dupla de ensueño cuando se confirmó el arribo de Cristiano Ronaldo a Juventus. Pero la Joya Dybala nunca estuvo a la altura del portugués y terminó perdiendo el puesto.

La actualidad de Messi no es novedosa, a pesar de las brillantes estadísticas. El traspié de Barcelona ante Liverpool en la semifinal de la Liga de Campeones no puede opacar el año de quien va en camino a ganar una nueva Bota de Oro al máximo goleador de las competiciones europeas. El crack de Barcelona anotó 48 goles en igual cantidad de partidos y repartió 22 asistencias.

Sergio Agüero acaba de conseguir su cuarto título de la Liga Premier. Es uno de los preferidos de Pep Guardiola luego de un comienzo de relación con algunos desencuentros. Marcó 32 goles en la temporada y dio 10 pases gol.

Así la dupla Messi-Agüero acumula 80 goles y 32 asistencias en 90 partidos. En cambio, la combinación Icardi-Dybala arroja 26 goles y 11 asistencias en 75 duelos.

Contrarrestar esto con argumentos de aires renovadores, es una tarea absurda, mucho más en una actividad atravesada por las estadísticas como base de sustentación.

Por el momento y con estas vigencias, tendremos Messi y Agüero para rato.



Periodista acreditado por LA OPINION - Copa América Brasil 2019.