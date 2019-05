En primera persona Locales 21 de mayo de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Mónica Fernández y Juan Zaragoza fueron beneficiados con este programa. A su turno, dijeron que “el programa es muy bueno para poder tener la vivienda propia. Hoy en día no es fácil tener una vivienda. Gracias a Dios salimos beneficiados. En mi caso, yo ya tenía mi lote y no podía construir. Gracias a este programa lo podremos hacer”.

“Me enteré a través de la página de la Municipalidad, me inscribí y, cuando me dijeron que pude acceder al crédito, nos pusimos muy contentos porque no es fácil construir. Estamos en una situación muy difícil. Yo tengo 5 hijos y la verdad es que no podíamos, alquilar, mantener a la familia y comprar los materiales ya que está bastante caro. Salir del alquiler es algo muy bueno para nosotros y nos pone muy felices”, manifestaron.

Después, Emanuel Viotti, otro de los beneficiarios, dijo que “es una ayuda importante. Yo siempre tuve la ilusión de hacerme algo propio y salir del alquiler. Con esta ayuda que nos da la Municipalidad y con la financiación que tiene la verdad que es una ayuda importante”, expresaron muy emocionados, junto a su familia.

“Estamos contentos. Ahora hay que arrancar con la construcción. Me enteré del programa por la página de Internet de la Municipalidad”, concluyó.