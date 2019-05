Casi veinte millones vieron el final

LOS ANGELES, 21 (AFP-NA) -- Casi 20 millones de personas vieron el episodio final de la exitosa serie "Juego de tronos" en Estados Unidos, un récord para la cadena HBO, que divulgó cifras de audiencia este lunes.

Del total de 19,3 millones de televidentes, 13,6 vieron la transmisión en vivo a las 21H00 de la costa este de Estados Unidos (01H00 GMT del lunes), también un récord que antes tenía "Los Sopranos" (13,4 millones en 2002).

"La temporada 8 de Juego de tronos tuvo una media de 44,2 millones de espectadores por episodio en audiencia bruta, lo que supone un aumento de más de 10 millones de espectadores en comparación con la temporada 7", dijo HBO en un comunicado enviado a la AFP.

El último episodio de "Game of Thrones" rompió un récord impuesto por la misma serie la semana anterior con 18,4 millones de televidentes.

La marca está lejos de la lograda por la comedia bélica MASH, que registró una audiencia de 106 millones en su último capítulo en febrero de 1983, la mayor para una serie de televisión.

El final de esta serie medieval-fantástica exitosa en todo el planeta, que cuenta la historia de familias que pelean por reinar en el mundo ficticio de Westeros (Poniente), fue duramente criticado por fanáticos y expertos.

El sitio Rotten Tomatoes, que promedia las críticas en Estados Unidos, le dio al último episodio, titulado "El Trono de Hierro", una calificación de 56%.

La octava temporada recibió 69%, lejos de las calificaciones de las otras siete que promediaron más de 90%.



En China deberán esperar



Shangai 21(AFP-NA) La difusión del último episodio de la serie "Juego de Tronos" fue aplazada el lunes en China, lo que provocó un gran enfado entre los internautas chinos que deberán esperar para ver el final de la saga. La serie televisada medieval-fantástica, lanzada en 2011, goza de un enorme éxito en todo el planeta, incluido China. Pero el gigante local de internet Tencent, difusor oficial de la serie en el país a través de su plataforma de videos en streaming, anunció el lunes que aplazaba la difusión del esperado episodio final cuando solo faltaban unas horas para su emisión. "Debido a un problema de transmisión, la emisión en línea no puede efectuarse como previsto", indicó la empresa en la red social china Weibo, sin dar más detalles. El anunció provocó de inmediato los reproches de los seguidores chinos de la serie, que cuenta la historia de varias familias que luchan por reinar en el mundo ficticio de Westeros. "¡Qué vergüenza!", comentó un internauta en Weibo. "¡Había tomado especialmente un día libre para la ocasión!", se lamentaba otro. "¡Que nos devuelvan el dinero!", se indignaban muchos usuarios de Tencent Video, que da acceso a numerosas películas y series a cambio de una suscripción de pago mensual. Algunos chinos en cambio sí vieron el lunes el último episodio. Muchos descargan versiones pirateadas de los episodios - que además no están censuradas - a través de los servicios de informática en la nube ("cloud"). Los censores eliminan las escenas de sexo y de violencia de los episodios emitidos por el canal oficial de Tencent. Emitida en 170 países, "Juego de Tronos" es una de las series más costosas de la historia, con un presupuesto de hasta 15 millones de dólares (13,4 millones de euros) por episodio.