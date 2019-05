Rafaela, la cita obligada para la "Carrera de los Millones" del TC

Atlético de Rafaela está festejando nada menos que 100 años como organizador de competencias automovilísticas. No es un dato menor, como tampoco lo es el hecho que habrá de coincidir la fecha de aquella primera carrera con la de esta nueva visita del Turismo Carretera.

Es que el próximo sábado 25 de mayo, cuando se encuentre en pleno desarrollo en el icónico autódromo "Ciudad de Rafaela" la denominada "Carrera de los Millones" se estará recordando el centenario de aquella gesta, que en 1919 consagró a Oberdan Piovano como el primer ganador con un Overland.

Ha transcurrido un siglo desde entonces y la pasión sigue intacta. Atlético debió superar una infinidad de dificultades a lo largo de ese tiempo para mantener bien arriba el prestigio de la institución.

Pasaron dirigentes excepcionales. Colaboradores anónimos e incondicionales. Cambiaron los escenarios. De los caminos rurales se pasó a los cerrados, hasta llegar al óvalo. La tierra le dio lugar al pavimento.

Atlético fue creciendo a la par de los circuitos y de la tecnología, construyendo, definitivamente, una historia de increíbles sensaciones. Tiempos de felicidad y de sufrimiento. De alegrías y tristezas. Se sucedieron con total naturalidad en una ciudad que sigue respirando como aquella primera vez el inconfundible aroma de la nafta y el aceite.

Los motores, que rugieron durante tantos años, pero con algunos paréntesis, lo harán nuevamente a partir del viernes, cuando el primer día de aceleración le empiece a dar forma a un festejo especial.

No es casualidad que el Turismo Carretera le haya asignado esta fecha en su calendario al Club Atlético, porque detrás de esta competencia también se fue escribiendo una historia que merece conocerse.

El protagonista central tiene nombre y apellido. Ero Borgogno encabezó las gestiones, en nombre de la institución, teniendo como interlocutor a Hugo Mazzacane, en la Capital Federal.

En aquel encuentro, se dejaron sentadas las bases del acuerdo, para que Rafaela pueda recibir en la fecha del centenario a la expresión más popular del deporte motor en la Argentina.

El dirigente atletiquense no regresó de aquel viaje. Un problema de salud del que no logró recuperarse, apagó su vida, luego de casi medio siglo de trabajar en beneficio de la entidad que lo tuvo como referente en el automovilismo.

Definido el calendario, aquella promesa del máximo dirigente de la ACTC se cumplió. Atlético y Rafaela, en definitiva, tendrán la posibilidad de disfrutar una vez más de este verdadero fenómeno social que es el TC.



EL ANTECEDENTE

El domingo 29 de julio de 2018 se concretó la última presentación del Turismo Carretera en el autódromo "Ciudad de Rafaela", utilizando el óvalo con tres chicanas de 4.740 metros de extensión.

En esa oportunidad se disputó la tercera edición de "La Carrera del Millón" y la victoria quedó en poder del uruguayo Mauricio Lambiris (Ford).

Previamente se realizaron otras dos pruebas con idéntico premio, que tuvieron como vencedores a Mariano Werner (Ford) en 2016 y a Emiliano Spataro (Torino) en 2017.

Final 2018 (25 vueltas): 1º Mauricio Lambiris (Ford), en 42m29s396, a un promedio de 167,334 Km/h; 2º Agustín Canapino (Chevrolet) a 245 milésimas; 3º Juan Pablo Gianini (Ford) a 835; 4º Nicolás Bonelli (Ford) a 1s271; 5º Mariano Werner (Ford) a 1s668; 6º Juan José Ebarlín (Chevrolet) a 2s044; 7º Jonatan Castellano (Dodge) a 3s725; 8º Nicolás Pezzucchi (Dodge) a 3s994; 9º Julián Santero (Dodge) a 4s272; 10º Matías Rossi (Ford) a 5s259; 11º Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 5s477; 12º Juan Martín Trucco (Dodge) a 6s062; 13º José Manuel Urcera (Chevrolet) a 6s419; 14º Emiliano Spataro (Torino) a 7s040; 15º Nicolás Trosset (Dodge) a 8s699; 16º Luciano Ventricelli (Ford) a 9s258; 17º Lionel Ugalde (Ford) a 10s405; 18º Nicolás González (Torino) a 10s623; 19º Santiago Mangoni (Chevrolet) a 11s118 y 20º Juan Marcos Angelini (Dodge) a 11s599.